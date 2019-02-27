"Международная технологическая компания "Синьлянь" (КНР) зарегистрирована в четверг в качестве резидента китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщили в администрации парка.

"В индустриальном парке она планирует создать центр по хранению и обработке больших объемов данных. Предусматривается создание инфраструктурных решений в рамках концепции "умный город" для планирования маршрутов движения транспорта, поиска парковочных мест, электронной регистратуры для поликлиник", - говорится в сообщении парка.

Деятельность компании ориентирована на рынок Беларуси, в первую очередь, на города Минской области.

Реализация проекта запланирована на 2019-2020 годы, общий объем инвестиций составит около $2,5 млн.

Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира.

Парк возводится в 25 км от Минска. В настоящее время в нем зарегистрировано 43 резидента. Ожидаемый объем инвестиций по проектам составляет более $1 млрд. На территории более 8 тыс. га введен специальный правовой режим сроком на 50 лет. Также парк "Великий камень" наделен статусом территориальной особой экономической зоны в рамках ЕАЭС.