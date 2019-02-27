ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Центр по хранению и обработке больших объемов данных будет создан в "Великом камне"

28.02.2019 15:28 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

"Международная технологическая компания "Синьлянь" (КНР) зарегистрирована в четверг в качестве резидента китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщили в администрации парка.

"В индустриальном парке она планирует создать центр по хранению и обработке больших объемов данных. Предусматривается создание инфраструктурных решений в рамках концепции "умный город" для планирования маршрутов движения транспорта, поиска парковочных мест, электронной регистратуры для поликлиник", - говорится в сообщении парка.

Деятельность компании ориентирована на рынок Беларуси, в первую очередь, на города Минской области.

Реализация проекта запланирована на 2019-2020 годы, общий объем инвестиций составит около $2,5 млн.

Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира.

Парк возводится в 25 км от Минска. В настоящее время в нем зарегистрировано 43 резидента.  Ожидаемый объем инвестиций по проектам составляет более $1 млрд.  На территории более 8 тыс. га введен специальный правовой режим сроком на 50 лет. Также парк "Великий камень" наделен статусом территориальной особой экономической зоны в рамках ЕАЭС.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Международная технологическая компания "Синьлянь" (КНР) зарегистрирована в четверг в качестве резидента китайско-белорусского индустриального парка "Великий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Об уровне денежных доходов  населения в 2018 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика