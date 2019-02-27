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Азаренко обыграла немку Татьяну Марию и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Акапулько
Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Акапулько. В матче второго круга экс-первая ракетка мира без труда обыграла немку Татьяну Марию, у которой 69-й номер мирового рейтинга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Примечательно, что белорусская спортсменка отдала своей оппонентке лишь три гейма. Счет по партиям – 6:2, 6:1. Общее время матча – 1 час 25 минут.
Следующей соперницей Виктории станет американка София Кенин. К слову, на этом же турнире, только в парном разряде Азаренко уже пробилась в полуфинал. В дуэте с китаянкой Чжен Сайсай она обыграла Йохану Конту и Лауру Зигемунд.
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Акапулько. В матче второго круга экс-первая ракетка мира без труда обыграла немку Татьяну...
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