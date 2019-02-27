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В бельгийском зоопарке родился слонёнок: его имя выберут в соцсетях

28.02.2019 15:12 — Разное | СТВ  
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Новости Бельгии. Пополнение в бельгийском зоопарке: слониха Ай-Чан впервые стала мамой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слоненок родился несколько дней назад. Это девочка.

Чтобы выбрать имя для новой обитательницы, сотрудники проведут голосование в социальных сетях. А дебютный выход в свет у малышки состоится лишь в апреле, когда зоопарк откроется после зимнего сезона.

В бельгийском зоопарке родился слонёнок: его имя выберут в соцсетях

В бельгийском зоопарке родился слонёнок: его имя выберут в соцсетях

В бельгийском зоопарке родился слонёнок: его имя выберут в соцсетях

В бельгийском зоопарке родился слонёнок: его имя выберут в соцсетях

В бельгийском зоопарке родился слонёнок: его имя выберут в соцсетях
 
 
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Новости Бельгии. Пополнение в бельгийском зоопарке: слониха Ай-Чан впервые стала мамой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слоненок родился несколько...
 
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