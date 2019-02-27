В бельгийском зоопарке родился слонёнок: его имя выберут в соцсетях

Новости Бельгии. Пополнение в бельгийском зоопарке: слониха Ай-Чан впервые стала мамой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слоненок родился несколько дней назад. Это девочка.

Чтобы выбрать имя для новой обитательницы, сотрудники проведут голосование в социальных сетях. А дебютный выход в свет у малышки состоится лишь в апреле, когда зоопарк откроется после зимнего сезона.



















