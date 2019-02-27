Скорость врезавшейся в венткиоск в Минске Audi была не менее 137 км/ч. Расследование завершено

Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП, которое произошло в сентябре 2018 года на столичном проспекте Дзержинского. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 33-летний водитель Audi А6 ехал по проспекту Дзержинского со стороны проспекта Жукова и совершил столкновение с попутным Mercedes C200. После этого Audi отбросило в вентиляционный киоск метро «Грушевка».

В результате ДТП пассажиру Audi были причинены тяжкие телесные повреждения.



Фото: МГУ МЧС

— Водитель Audi на момент совершения ДТП не имел права управления транспортным средством и двигался со скоростью не менее 137 км/ч при разрешенной максимальной скорости движения на данном участке не более 70 км/ч. Тем самым обвиняемый выбрал скорость, не обеспечивающую ему контроль за безопасным движением управляемого транспортного средства, в результате чего при возникновении препятствия для дальнейшего движения в виде автомобиля Mercedes, своевременно не принял мер к снижению скорости движения и совершил столкновение, — проинформировали в СК.













Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.