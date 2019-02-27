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Mercedes обновила кроссовер GLC. Машину будут выпускать на заводе в Подмосковье

28.02.2019 15:49 — Разное | Tut.by  
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У компактного кроссовера Mercedes GLC, в 2015 году сменившего в ряду модель GLK — плановая модернизация. Среднегабаритный «паркетник» незначительно изменился снаружи, зато появились новые двигатели и опции.


Внешность GLC «подретуширована» в духе стоящего на ступеньку выше нового GLE, появились колесные диски нового дизайна, стало больше хромированных элементов. А главное новшество в салоне — знакомый по новому A-классу мультимедийный комплекс MBUX с 10,25-дюймовым сенсорным экраном вместо прежней устаревшей системы Comand с шайбой управления на центральном тоннеле. У нее есть управление не только голосом (активируется MBUX командой «Hey, Mercedes!»), но и жестами.


GLC получил также новый многофункциональный руль с мини-тачпадами, а среди новых опций — цифровая комбинация приборов с 12,3-дюймовым экраном и функция Energizing как у S-класса, управляющая салонным освещением, аудиосистемой, климатической установкой, интенсивностью вибромассажа и подогревом сидений. Для «паркетника» теперь доступны адаптивные амортизаторы Dynamic Body Control, расширен и обновлен набор электронных вспомогательных систем.


С обновлением была пересмотрена и линейка бензиновых и дизельных «четверок». Новые двухлитровые бензиновые турбоагрегаты модульного семейства M264 (197 лошадиных сил у GLC 200 и 258 сил на GLC 300) отвечают эконормам Euro 6d и располагают электрической надстройкой (компактный стартер-генератор с ременным приводом), работающей под напряжением 48 вольт. На разгоне электромотор выдает 14 сил и 150 Нм крутящего момента, также он реализует систему Стоп/Старт, позволяющей уменьшить расход топлива.


Дизельные версии GLC оснащены новым мотором OM 654 объемом 2 л, который не так давно прописался под капотом обновленного V-класса. На кроссовере агрегат доступен с тремя вариантами форсировки — 163, 194 и 245 «лошадок». Коробка передач во всех случаях — 9-ступенчатый «автомат».


Премьера обновленного GLC состоится на автосалоне в Женеве, который начнет работу на следующей неделе. Европейские продажи начнутся летом. Сборку кроссовера также наладят на новом заводе Mercedes в Подмосковье, официальное открытие которого запланировано на май этого года. Сперва в России освоят сборку седанов E-класса, следом начнут выпускать кроссоверы GLC, GLE и GLS.

 
 
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У компактного кроссовера Mercedes GLC, в 2015 году сменившего в ряду модель GLK - плановая модернизация. Среднегабаритный «паркетник» незначительно изменился снаружи, зато...
 
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