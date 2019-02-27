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Mercedes обновила кроссовер GLC. Машину будут выпускать на заводе в Подмосковье
У компактного кроссовера
Внешность GLC «подретуширована» в духе стоящего на ступеньку выше нового GLE, появились колесные диски нового дизайна, стало больше хромированных элементов. А главное новшество в салоне — знакомый по новому A-классу мультимедийный комплекс MBUX с 10,25-дюймовым сенсорным экраном вместо прежней устаревшей системы Comand с шайбой управления на центральном тоннеле. У нее есть управление не только голосом (активируется MBUX командой «Hey, Mercedes!»), но и жестами.
GLC получил также новый многофункциональный руль с мини-тачпадами, а среди новых опций — цифровая комбинация приборов с 12,3-дюймовым экраном и функция Energizing как
С обновлением была пересмотрена и линейка бензиновых и дизельных «четверок». Новые двухлитровые бензиновые турбоагрегаты модульного семейства
Дизельные версии GLC оснащены новым мотором OM 654 объемом 2 л, который не так давно прописался под капотом
Премьера обновленного GLC состоится на автосалоне в Женеве, который начнет работу на следующей неделе. Европейские продажи начнутся летом. Сборку кроссовера также наладят на новом
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У компактного кроссовера Mercedes GLC, в 2015 году сменившего в ряду модель GLK - плановая модернизация. Среднегабаритный «паркетник» незначительно изменился снаружи, зато...
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