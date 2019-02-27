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Авторынок Беларуси: растет или падает?

28.02.2019 15:44 — Разное | Ежедневник  
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Авторынок Беларуси: растет или падает?

Под фанфары растущих дилерских продаж жизнь кажется милее. Но так ли все хорошо на самом деле?

       Статистика дилерских продаж текущего года неумолима своей прежней динамикой: продажи росли и продолжают расти невероятными темпами. Это экономика в стране выросла в январе на 0,7%, а вот покупки новых легковых автомобилей аж на 50%!

       Казалось бы, праздник продолжается. Ан нет. Дух легкой паники уже царит в дилерских шоурумах. Невероятными скидками и потерей маржинальности автодилеры выдавили из рынка желаемый количественный результат, но дилерские стоки не худеют. А высокий темп прироста продаж нынешней зимой – всего лишь следствие эффекта низкой базы прошлого года.

       Прогнозы прежние: реальное замедление рынка произойдет во втором квартале. Хотя, признаюсь, результаты начала года: около 3 500 легковых автомобилей в январе, превзошли ожидания.

       Но вот что, казалось бы, должно удивлять: доходы населения уж десять лет примерно на одном уровне «попиццот», а продажи новых автомобилей растут да растут. За десятилетие дилерские продажи  выросли  вдвое:  с 25 тыс. до 50 тыс. в год.

       Не стану возвращаться к уже разжеванной экспертами теме катализаторов роста, главными из которых последние пару лет являются финансовые продукты банков и лизинговых компаний. Попытаюсь ответить на другой вопрос, за счет кого или чего мы наблюдаем быстрый рост дилерских продаж, кто являются его бенефициарами и как долго такой рост может продлиться.

       Обратимся к статистике Национального статистического комитета Белстат.  В материале «Беднее или прагматичнее?...» ранее я уже обращал внимание на существенное сжатие совокупного спроса на ввозимые по всем каналам легковые автомобили. Это привело к спаду общего объема первичного импорта легковых автомобилей с обычного для докризисной Беларуси уровня cвыше 100 тысяч в год до половинной отметки по итогам 2016 и 2017гг.

       Анализ совокупного автомобильного импорта показывает, что чудес на авторынке на самом деле не произошло. Стагнация доходов населения вылилась в 2-4-кратное падение импорта легковых автомобилей в течение последнего десятилетия. Оценка доходов населения осуществляется мною в эквиваленте долларам США, так как цены на легковые автомобили имеют достаточно жесткую привязку к иностранной валюте.

       Мерами тарифного и нетарифного регулирования автомобильный рынок Беларуси, члена Таможенного союза, оказался перераспределен в пользу новых автомобилей. Другими словами, автодилеры выдавили с рынка «перекупов» и просто неорганизованный ввоз гражданами. В борьбе за место под солнцем в прошлом году автодилеры третий год подряд одержали победу над операторами рынка поддержанных автомобилей. В этот раз со счетом 3:2. 60% общего импорта в количественном выражении пришлось на новые автомобили.

       По данным Белстата прямые покупки белорусами легковых автомобилей за пределами Таможенного союза в 2018 году составили всего 6541 (+26,9%), что составляет всего 7,5% общего импорта.

       Белстат не разделяет импорт новых и подержанных автомобилей из Российской Федерации. Но, по моим оценкам, с учетом данных БАА, ввоз из России «бэушек» составил еще почти 30 тысяч легковых автомобилей.

       Что же касается рынка в целом, то он вырос до объема 86 896 штук (+ 58,3 % к уровню 2017г.) или в стоимостном выражении почти 1,1 млн. долларов (+51,2%).

       На мой взгляд, совокупный рынок Беларуси по-прежнему ниже своего потенциала, продолжит восстанавливаться после множественных спадов предыдущих кризисов, а вот динамика роста дилерских продаж в последующие годы будет максимально близка к общей динамике рынка.

       Ввоз из-за пределов Таможенного союза сокращать некуда, ввоз из России – запросто. Инструментов для этого достаточно. Однако вряд ли власти пойдут на подобные меры в преддверии очередного электорального цикла, да и отношения с соседом сейчас напрягать не с руки.

       Промышленная, тарифная, регуляторная политика на авторынке Таможенного союза за последние годы привела к перераспределению рынка в пользу «нашемарок». Позиции чистых импортеров стремительно падают, впрочем слабеют и национальные бюджеты, без поддержки которых структура и объем рынка были бы совершенно иными.

       Естественными бенефициарами роста авторынка стали автопроизводители Евразийского союза. Но и ими потенциал роста практически исчерпан. Нужны новые бюджетные стимулы для того, чтобы вдохнуть жизнь в рынок легковых автомобилей.

       Мои прошлогодние прогнозы на год текущий сводились к однозначному росту. Рост может стать и двузначным при активном стимулировании потребительского спроса монетарными инструментами.

       Сценарий разворота авторынка к спаду в ближайшие два года маловероятен с учетом текущей динамики макроэкономики. Впрочем, какого цвета в этом году ждать лебедей, сейчас не ответит никто.

        

 
 
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Под фанфары растущих дилерских продаж жизнь кажется милее. Но так ли все хорошо на самом деле?
 
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