Беларусбанк предупреждает своих клиентов о вредоносной рассылке мошенников

Как сообщили представители ОАО «АСБ Беларусбанк», специалисты выявили факты рассылки электронных писем с вредоносным вложением якобы от имени банка. Рассылка происходила с адреса электронной почты info@belarusbank.by.
Представители Беларусбанка просят всех, кто столкнулся с подобной проблемой, обязательно связаться с Контакт-центром по телефону 147.
Отметим, что ранее Беларусбанк предупреждал своих клиентов о фактах мошенничества злоумышленников в социальной сети Instagram с использованием поддельного аккаунта банка. Позже Министерство информации