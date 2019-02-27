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Беларусбанк предупреждает своих клиентов о вредоносной рассылке мошенников

28.02.2019 16:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Беларусбанк предупреждает своих клиентов о вредоносной рассылке мошенников
Фото из открытых источников

Как сообщили представители ОАО «АСБ Беларусбанк», специалисты выявили факты рассылки электронных писем с вредоносным вложением якобы от имени банка. Рассылка происходила с адреса электронной почты info@belarusbank.by.

Беларусбанк предупреждает своих клиентов о вредоносной рассылке мошенников Беларусбанк предупреждает клиентов о «липовом» аккаунте в Instagram

Представители Беларусбанка просят всех, кто столкнулся с подобной проблемой, обязательно связаться с Контакт-центром по телефону 147.

Отметим, что ранее Беларусбанк предупреждал своих клиентов о фактах мошенничества злоумышленников в социальной сети Instagram с использованием поддельного аккаунта банка. Позже Министерство информации заблокировало ряд фейковых сайтов белорусских банков, среди которых были ресурсы, незаконно использующие товарный знак ОАО «АСБ Беларусбанк».

 
 
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Специалистами выявлены факты рассылки электронных писем с вредоносным вложением якобы от имени банка.
 
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