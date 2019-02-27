Беларусбанк предупреждает своих клиентов о вредоносной рассылке мошенников

Как сообщили представители ОАО «АСБ Беларусбанк», специалисты выявили факты рассылки электронных писем с вредоносным вложением якобы от имени банка. Рассылка происходила с адреса электронной почты info@belarusbank.by.

Представители Беларусбанка просят всех, кто столкнулся с подобной проблемой, обязательно связаться с Контакт-центром по телефону 147.