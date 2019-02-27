На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»





Площадкой для проведения познавательно-развлекательного мероприятия работники Вороновского РОЧС выбрали «Евроопт» неслучайно. В обеденное время его посещает много покупателей, а задача любой профилактической акции — максимально охватить население информационно-просветительской работой. Помогали в этом спасателям активисты БМООСП Вороновской школы. Юные друзья огнеборцев не только напоминали посетителям магазина важные правила противопожарной безопасности в быту, но и проводили тематические конкурсы и викторины, выступали с музыкальными номерами.























Проверить ловкость рук с использованием краг (специальных перчаток пожарного) не отказывались как дети, так и взрослые. Непросто, оказывается, в них распечатать конфету, достать спичку из коробка или вставить батарейку в автономный пожарный извещатель!

Около магазина был организован показ боевой техники и одежды огнеборцев. Можно было примерить костюмы и сделать в них эксклюзивные селфи.

Самые активные участники викторин и конкурсов были поощрены призами, которые предоставил магазин компьютерной техники «Окей».



























































Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО и работников Вороновского РОЧС.