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На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»

28.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»

Площадкой для проведения познавательно-развлекательного мероприятия работники Вороновского РОЧС выбрали «Евроопт» неслучайно. В обеденное время  его посещает много покупателей, а задача любой профилактической акции — максимально охватить население информационно-просветительской работой. Помогали в этом спасателям активисты БМООСП Вороновской школы. Юные друзья огнеборцев не только напоминали посетителям магазина важные правила противопожарной безопасности в быту, но и проводили тематические конкурсы и викторины, выступали с музыкальными номерами.


На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»
На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»
На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»
На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»
На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»

 

Проверить ловкость рук с использованием краг (специальных перчаток пожарного) не отказывались как дети, так и взрослые. Непросто, оказывается, в них распечатать конфету, достать спичку из коробка или вставить батарейку в автономный пожарный извещатель!

Около магазина был организован показ боевой техники и одежды огнеборцев. Можно было примерить костюмы и сделать в них эксклюзивные селфи.     

Самые активные участники викторин и конкурсов были поощрены призами, которые предоставил магазин компьютерной техники «Окей».


На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»
На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»
На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»
На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»
На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»
На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»
На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»
На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»
На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»
На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»
На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»
На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»
На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»
На Вороновщине прошел финальный этап акции МЧС «Безопасность в каждый дом!»

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото  Олега БЕЛЬСКОГО и работников Вороновского РОЧС.

 
 
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Площадкой для проведения познавательно-развлекательного мероприятия работники Вороновского РОЧС выбрали «Евроопт» неслучайно. В обеденное время  его посещает...
 
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Чырвоны прамень
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