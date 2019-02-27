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Прокурор Дзержинского района опротестовал увольнение работника местного агрокомбината

28.02.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Работник агрокомбината Дзержинщины посчитал, что его уволили незаконно и обратился в районную прокуратуру. Мужчина не единственный, кто обращался к прокурорам области и районов за помощью в защите собственных прав в 2018 году.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, при рассмотрении обращения гражданина М. прокуратура Дзержинского района установила нарушение и защитила права работника. Прокурор района принес протест на приказ генерального директора ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» об увольнении заявителя. Протест удовлетворен, незаконный приказ отменили.

В целом работники органов прокуратуры Минской области в 2018 году разрешили 104 заявления по вопросам нарушений трудового законодательства, из которых 31 удовлетворено.

Больше, чем в 2017-м обращений по линии исполнения законодательства о труде поступило в прокуратуры Солигорского, Борисовского и Червенского районов. А в прокуратуре Молодечненского района удовлетворено каждое третье такое обращение.

По итогам рассмотрения обращений граждан о несвоевременности выплаты заработной платы субъектами хозяйствования всех форм собственности, сотрудники прокуратуры Солигорского района составили 20 административных протоколов за нарушение законодательства о труде по ч. 1 ст. 9.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, внесли 6 предписаний. За неисполнение требований прокурора, изложенных в предписаниях, 4 должностных лица привлечены к административной ответственности по ст. 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

После рассмотрения обращений работников ДУП ПМК-196, ОАО «Пуховичский райагросервис» и ООО «ЭлкоПлюс» в прокуратурах Клецкого, Пуховичского и Молодечненского районов руководители указанных предприятий привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о труде.

Работа с обращениями граждан и юридических лиц находится на постоянном контроле органов прокуратуры Минской области, уточнили в пресс-службе.


 
 
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Работник агрокомбината Дзержинщины посчитал, что его уволили незаконно и обратился в районную прокуратуру. Мужчина не единственный, кто...
 
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