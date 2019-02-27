4 марта состоится заседание организационного комитета по вопросам соревнований по волейболу в рамках круглогодичной Спартакиады среди работников организаций Дзержинского района.
4 марта 2019 г. в 18:00 по адресу г. Дзержинск, ул. Набережная 22А (стадион городской) состоится заседание организационного комитета по вопросам соревнований по волейболу в рамках круглогодичной Спартакиады среди работников организаций Дзержинского района!.
Рассматриваемые вопросы:
1. Количество участвующих команд.
2. Жеребьевка команд.
3. Выбор дат игр.
Приглашаем представителей команд принять участие в заседании организационного комитета.
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