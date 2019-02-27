4 марта состоится заседание организационного комитета по вопросам соревнований по волейболу в рамках круглогодичной Спартакиады среди работников организаций Дзержинского района.

4 марта 2019 г. в 18:00 по адресу г. Дзержинск, ул. Набережная 22А (стадион городской) состоится заседание организационного комитета по вопросам соревнований по волейболу в рамках круглогодичной Спартакиады среди работников организаций Дзержинского района!.

Рассматриваемые вопросы:

1. Количество участвующих команд.

2. Жеребьевка команд.

3. Выбор дат игр.

Приглашаем представителей команд принять участие в заседании организационного комитета.

Скачать положение можно ЗДЕСЬ .



