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Лукашенко о наказании за пьяную езду: Алкашам места за рулем нет

28.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал идею ужесточить ответственность для водителей, которые сели пьяными за руль. Принимая доклад министра внутренних дел республики Игоря Шуневича, глава государства заметил, что в этом вопросе обсуждать особенно нечего, передает БЕЛТА.

«Оно и надо ужесточать: алкашам места за рулем нет. И тут должен быть жесткий спрос, особенно если это связано с тем, что ты сел за руль пьяный и убил человека. Тут разговоров быть не должно», – заметил Лукашенко.

По мнению президента, ужесточение не потребует нынешней численности сотрудников ГАИ, хотя ведомство и так уже достаточно сократилось.

В свою очередь Шуневич отметил, что уровень дорожной безопасности в Беларуси сопоставим с европейским. Министр считает, что ужесточение ответственности за пьяную езду должно «строиться на анализе существующей правоприменительной практики».



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Президент Беларуси поддержал инициативу главы МВД республики Игоря Шушкевича, отметив, что необходим жесткий спрос за такие преступления.
 
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Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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