Лукашенко о наказании за пьяную езду: Алкашам места за рулем нет

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал идею ужесточить ответственность для водителей, которые сели пьяными за руль. Принимая доклад министра внутренних дел республики Игоря Шуневича, глава государства заметил, что в этом вопросе обсуждать особенно нечего, передает БЕЛТА .

«Оно и надо ужесточать: алкашам места за рулем нет. И тут должен быть жесткий спрос, особенно если это связано с тем, что ты сел за руль пьяный и убил человека. Тут разговоров быть не должно», – заметил Лукашенко.

По мнению президента, ужесточение не потребует нынешней численности сотрудников ГАИ, хотя ведомство и так уже достаточно сократилось.

В свою очередь Шуневич отметил, что уровень дорожной безопасности в Беларуси сопоставим с европейским. Министр считает, что ужесточение ответственности за пьяную езду должно «строиться на анализе существующей правоприменительной практики».