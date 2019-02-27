Сельчанам — о безопасности





В Пекалинском сельском Доме культуры в рамках месячника пожарной безопасности состоялся сельский сход граждан.

Инспектор Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Евгений Лещинский рассказал о случаях и причинах пожаров и гибели двоих граждан, которые произошли в районе за неполные два месяца. Подробно остановился на девяти случаях детской гибели в Беларуси, акцентировав внимание родителей, бабушек и дедушек на том, что эти трагедии произошли по причине недосмотра взрослыми. Также инспектор напомнил о необходимости установки и своевременного обслуживания автономного пожарного извещателя, который, при возникновении пожара, поможет спасти жизнь хозяина и его семьи.

Участникам встречи были вручены информационные буклеты, которые помогут усвоить самые важные правила – правила пожарной безопасности.

Корр. «КС».