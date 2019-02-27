В молодежном центре «Смородина» состоялась танцевально-игровая программа, в которой приняли участие воспитанники отделений дневного пребывания для инвалидов Смолевичского и Жодинского территориальных центров социального обслуживания населения. Данная встреча проходила в рамках проекта «Общение без границ».

Ребята не только без устали протанцевали несколько часов, но и с удовольствием участвовали в конкурсах, отвечали на шуточные вопросы, общались, пили чай с угощениями. Сладкий стол для ребят был организован родителями воспитанников ОДПИ ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения».

Как отметила заведующий отделением Светлана Федоровна Копач, данное мероприятие стало началом сотрудничества с молодежным центром. Ребята остались довольны мероприятием и уже строят планы на следующее посещение «Смородины».

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.