Воспитанники театра моды «Вершина» и танцевально-спортивного клуба «Голден Степ» посетили Червенский дом-интернат для детей инвалидов. Так вышло, что с прошлого года в театре моды занимается сын жительницы города Смолевичи Оксаны Живицкой, которая на протяжении последних семи лет с волонтерами ездит в дом-интернат и оказывает помощь его воспитанникам.

Директор театра моды Юлия Ляхович увидела объявление, что вновь идет сбор подарков для воспитанников данного учреждения, и предложила организовать для них концертную программу. Кроме этого, к организации поездки активно подключились и родители ребят, которые посещают «Вершину». Отозвались практически все: кто-то помогал материально, кто-то покупал подарки, кто-то участвовал в концерте. В итоге, с помощью родителей приобрели все, что планировали: йогурты, сладости, памперсы, канцтовары, мыло и пр. С расчетом на триста человек.

– Несколько месяцев назад мы дали старт благотворительному проекту «На Вершине добра ТЫ», – рассказывает Юлия Ляхович. – И это наша вторая поездка в рамках проекта. Мы подготовили для ребят насыщенную программу с показом коллекций одежды, созданных на занятиях в театре моды «Вершина», было несколько сольных вокальных выступлений, танцевальные номера от участников клуба «Голден Степ», в том числе, выступление чемпионов мира и Европы по спортивным танцам Дарьи Кульш и Александра Ляховича. Порадовали воспитанников дома-интерната и большие ростовые куклы, которых привезла с собой Оксана Живицкая.

Завершилось мероприятие танцевальной программой с поздравлением именников, во время чего поздравили четырех воспитанниц учреждения, которые праздновали День рождения.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.