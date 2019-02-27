Один из главных поминальных дней православного календаря — вселенская родительская суббота — пришелся в этом году на 2 марта.

В православии принято поминать усопших, и Церковью для этого отведены особые дни, названные родительскими субботами. Особые дни поминовения предков называются родительскими не только потому, что их нужно посвящать молитве о своих усопших родителях. Этим словом православная традиция указывает на необходимость памяти и молитвы обо всех дорогих сердцу людях, ведь молитва об усопших – это наша главная и неоценимая помощь отошедшим в мир иной.

В храме в честь Минской иконы Божьей Матери на вселенскую родительскую субботу, 2 марта, будут совершаться следующие богослужения: в 9.30 – Божественная литургия, в 11.30 – Вселенская панихида. Накануне, 1 марта, в 17.00 – вечернее заупокойное богослужение (парастас).

Иерей Никодим ПАШКОВ, настоятель

храма в честь Минской иконы Божьей Матери.