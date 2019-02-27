Проблема гибели людей на пожарах давно беспокоит общество. После напряженного рабочего дня, поставив разогреваться на плиту пищу, человек включает телевизор, закуривает сигарету и, удобно устроившись в кресле или на кровати, засыпает. Большинство пожаров с гибелью людей происходит именно в тот момент, когда человек спит. Во сне он не чувствует запаха дыма и поэтому наиболее беззащитен. Своевременно обнаружить загорание и тем самым предотвратить пожар, гибель людей и материальный ущерб можно установив в квартире автономный пожарный извещатель (далее — АПИ).

Но для того, чтобы АПИ служил верой и правдой, его необходимо правильно обслуживать.

Для начала очень важно правильно выбрать место установки АПИ. Оптимальная точка – в центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери, где происходит движение воздушных потоков. АПИ реагирует на задымление и подает громкий сигнал, способный разбудить крепко спящего человека и заглушить любой звук работающей бытовой техники, (например, пылесоса или стиральной машины). Чтобы прекратить звучание, если АПИ сработал не от пожара, необходимо проветрить помещение, либо в течение нескольких секунд пропылесосить АПИ, не снимая с потолка.

От чего происходят ложные срабатывания? Нередко виной тому пары жиров и других веществ. Попадая в отверстия дымовой камеры, они оседают на стенках пластмассового корпуса и, высыхая, превращаются в плотный налет. Еще одна причина срабатываний – попадание в камеру дыма из печи, со двора через открытую дверь или в результате активного курения. Но это лишь говорит о том, что ваш АПИ отлично работает, и следует только устранить источник дыма.

Производить замену элемента питания необходимо один раз в год. Одновременно нужно очистить дымовую камеру от пыли с помощью пылесоса. Если индикатор, находящийся на корпусе АПИ, начал поблескивать, не издавая звукового сигнала, значит АПИ готов исполнять свои функции.

Так нужен ли пожарный извещатель? Бесспорно нужен!

Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности ваших близких, установите АПИ.

Ю.С.АБРАМОВИЧ, специалист по социальной работе отделения первичного приема, информации, анализа и прогнозирования ГУ «СТЦСОН».