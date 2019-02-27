За 2018 год в экономику Смолевичского района иностранные инвесторы вложили 128,7 млн. долларов США.

Наибольшие суммы иностранных инвестиций были вложены в организации, осуществляющие свою деятельность в области транспортной деятельности, складирования, почтовой и курьерской деятельности – 37,2 млн. долларов США, или 28,9%. Кроме того, значительная часть инвестиций была вложена в организации промышленности – 35,3 млн. долларов США, или 27,4%.

Среди стран-инвесторов 65,5% общего объема поступивших иностранных инвестиций приходилось на субъекты хозяйствования Китая.

В структуре привлеченного иностранного капитала на долю прямых иностранных инвестиций приходилось 79,8%, или 102,6 млн. долларов США.

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) составили 94,7 млн. долларов США.

C.E.CАЗОНОВА, заместитель начальника Главного статистического управления Минской области.