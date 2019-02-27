Постигали азы армейской жизни

Накануне Дня защитника Отечества выпускники школ города посетили военно-патриотический клуб «Вектор», расположенный в городе Жодино, где прошел День призывника. Мероприятие, нужно отметить, было насыщенное и весьма увлекательное.

Даже атмосфера помещения, где расположен клуб «Вектор», соответствовала настрою будущих выпускников: везде развешаны плакаты и картины армейской тематики, флаги и прочая военная и государственная атрибутика. Они сразу переносят посетителей словно в настоящую воинскую часть, где ребят сразу одели в военную форму. Руководитель клуба Игорь Алексеевич Лазарев провел инструктаж по поведению на территории «воинской части», затем показал и научил ребят, как правильно пользоваться оружием, противогазом и другими средствами химзащиты, военными принадлежностями.





После этого педагоги и выпускники побывали в настоящем военном музее. Для них была проведена экскурсия, посвященная защитникам Отечества, начиная от древних времен, где были упомянуты Илья Муромец и другие былинные богатыри, Добрыня Никитич и Алеша Попович, и отражена военная тематика в разрезе настоящего времени. Руководитель клуба рассказал ребятам о Великой Отечественной войне, войне в Афганистане, показав удивительные и весьма редкие экспонаты. Удивительная экспозиция собрана в музее: форма времен Великой Отечественной войны, начиная от солдата инженерной бригады и заканчивая военными летчиками; различные виды оружия того времени.





– В музее боевой славы дети узнают, что такое защита Отечества, кто они, защитники, – говорит Игорь Лазарев. – Важно объяснить, что защитник Родины – это не только солдат с автоматом в руках. Это и учитель, который дает человеку путевку в жизнь, и врач, который отвечает за наше здоровье, и комбайнер, благодаря которому в магазинах появляется хлеб, и даже тот же школьник, который держит оборону нашего государства во время учебы…

После экскурсии ребята побывали в учебном классе, в спальном помещении казарменного типа, потом постигали строевую и огневую подготовку и даже собирали и разбирали автомат Калашникова.

В этом году военно-патриотический клуб «Вектор» отмечает свое двадцатилетие. Заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Татьяна Ипполитовна Грушевская выразила слова благодарности руководителю клуба за проведенное мероприятие и вручила памятный подарок по случаю юбилейной даты.





У Игоря Алексеевича сегодня занимается достаточно много ребят. Они называют себя курсантами, носят военную форму и даже откликаются на воинские звания. Почти профессионально разбирают и собирают автомат Калашникова, владеют воинским уставом, с легкостью отличают погоны и практикуются в медицине – одним словом, готовые солдаты! Только большинству из них до совершеннолетия еще далеко… Да, не многие выпускники центра стали офицерами. Но большинство из них проходят срочную службу, причем на сержантских должностях, остаются в армии по контракту. Остальным усвоенные в центре уроки патриотизма и доброты помогают в других, не менее важных и ответственных профессиях. Так и наши ребята, которые побывали в военно-патриотическом клубе, впечатлились армейской атмосферой и задумались о профессии военного.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.