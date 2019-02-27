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Молодая певица Manizha выпустила клип о борьбе с домашним насилием

28.02.2019 16:31 — Разное | Tut.by  
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Сегодня молодая певица Manizha (Манижа Сангин) выпустила клип на песню «Мама». По сюжету главная героиня-подросток пытается спасти маму, которая сталкивается с домашним насилием.

Клип снял Ладо Кватания. Он также срежиссировал клип Fata Morgana Оксимирона, «Иуда» Хаски, был автором сценария и постановщикои клипа «Золото» группы Ленинград.

Клип Манижи — это часть информационной кампании против домашнего насилия, которую запустила певица. В комментарии для Meduza Ладо Кватания отметил, что видео абсолютно четко рассказывает о теме домашнего насилия, говорит об этой непростой теме языком художественных образов.

— Через линии главных героев мы постарались поднять и другие темы. Например, [линия] главной героини, девочки — про взросление, знакомство со своим телом, а мамы — про старение, увядание. Удивительно, но эти темы у нас в обществе все же табуированы и мало где обсуждаются.

Все поп-концерты в Минске по этой ссылке

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***

23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт ЛСП в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 1 марта.


 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Режиссер клипа Ладо Кватания отметил, что видео абсолютно четко рассказывает о теме домашнего насилия, говорит об этой непростой теме языком художественных...
 
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