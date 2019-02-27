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Молодая певица Manizha выпустила клип о борьбе с домашним насилием
Сегодня молодая певица Manizha (Манижа Сангин) выпустила клип на песню «Мама». По сюжету главная героиня-подросток пытается спасти маму, которая сталкивается с домашним насилием.
Клип снял Ладо Кватания. Он также срежиссировал клип Fata Morgana Оксимирона, «Иуда» Хаски, был автором сценария и постановщикои
Клип Манижи — это часть информационной кампании против домашнего насилия, которую запустила певица. В
— Через линии главных героев мы постарались поднять и другие темы. Например, [линия] главной героини, девочки — про взросление, знакомство со своим телом, а мамы — про старение, увядание. Удивительно, но эти темы у нас в обществе все же табуированы и мало где обсуждаются.
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23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY»
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Режиссер клипа Ладо Кватания отметил, что видео абсолютно четко рассказывает о теме домашнего насилия, говорит об этой непростой теме языком художественных...
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