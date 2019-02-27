Молодая певица Manizha выпустила клип о борьбе с домашним насилием

Сегодня молодая певица Manizha (Манижа Сангин) выпустила клип на песню «Мама». По сюжету главная героиня-подросток пытается спасти маму, которая сталкивается с домашним насилием.

Клип снял Ладо Кватания. Он также срежиссировал клип Fata Morgana Оксимирона, «Иуда» Хаски, был автором сценария и постановщикои клипа «Золото» группы Ленинград .

Клип Манижи — это часть информационной кампании против домашнего насилия, которую запустила певица. В комментарии для Meduza Ладо Кватания отметил, что видео абсолютно четко рассказывает о теме домашнего насилия, говорит об этой непростой теме языком художественных образов.

— Через линии главных героев мы постарались поднять и другие темы. Например, [линия] главной героини, девочки — про взросление, знакомство со своим телом, а мамы — про старение, увядание. Удивительно, но эти темы у нас в обществе все же табуированы и мало где обсуждаются.

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