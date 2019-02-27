Весенняя ярмарка для жителей и гостей города Мозыря

Душевные сувениры и подарки на 8 марта можно будет приобрести уже в эти выходные в ТЦ Малининский. Вниманию жителей и гостей города Мозыря будут представлены сладкие наборы пряников и печенья, букеты из конфет для любителей сладкого. Для домашнего очага можно будет приобрести статуэтки для декора из дерева, свечи ручной работы и интерьерные светильники-цветы. А также для близких можно будет подобрать мыло ручной работы любой формы в тематике праздника. В преддверии праздника на ярмарке так же можно будет найти открытки и текстильные куклы, сделанные творческими мастерами, в которых заложена частичка души. Для модниц будут представлены аксессуары из кожи, а для маленьких принцесс красивые заколочки и бантики. Родные и близкие будут в восторге от таких уникальных сюрпризов, а вы получите массу положительных эмоций делая их!