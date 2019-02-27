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Весенняя ярмарка для жителей и гостей города Мозыря

28.02.2019 — Разное | Mlife  
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Душевные сувениры и подарки на 8 марта можно будет приобрести уже в эти выходные в ТЦ Малининский. Вниманию жителей и гостей города Мозыря будут представлены сладкие наборы пряников и печенья, букеты из конфет для любителей сладкого. Для домашнего очага можно будет приобрести статуэтки для декора из дерева, свечи ручной работы и интерьерные светильники-цветы. А также для близких можно будет подобрать мыло ручной работы любой формы в тематике праздника. В преддверии праздника на ярмарке так же можно будет найти открытки и текстильные куклы, сделанные творческими мастерами, в которых заложена частичка души. Для модниц будут представлены аксессуары из кожи, а для маленьких принцесс красивые заколочки и бантики. Родные и близкие будут в восторге от таких уникальных сюрпризов, а вы получите массу положительных эмоций делая их!




 
 
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2 и 3 марта в ТЦ Малининский пройдет первая весенняя ярмарка изделий ручной работы далее...
 
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Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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