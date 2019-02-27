Рыбаков: тактика изменения цен на бензин останется прежней

Тактика изменения цен на автомобильное топливо в этом году останется прежней, заявил сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает корреспондент БЕЛТА.



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В начале года цена на бензин и дизельное топливо была снижена. В конце февраля стоимость топлива на АЗС вновь повысилась. "В формировании розничной цены на бензин преобладающую долю занимает стоимость нефти. В сравнении с началом 2019 года в феврале стоимость нефти и на мировом рынке, и для наших НПЗ возросла. Поэтому по итогам мониторинга ситуации происходит корреляция цен на внутреннем рынке", - пояснил Андрей Рыбаков.

Председатель "Белнефтехима" сравнил нынешнюю ситуацию с ценами на бензин с февралем 2018 года. За год цена на нефть для НПЗ в долларовом эквиваленте увеличилась на 13%, а цены на нефтепродукты возросли всего на 9%. Причем год назад цены на топливо не покрывали затрат производителей.