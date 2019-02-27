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Бесправнику не место за рулем! Система "Автоураган" работает в Бресте

28.02.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, сотрудники ГАИ совместно с ТРК "Брест" и ООО "Буг ТВ" провели рейдовое мероприятие, направленное на предупреждение ДТП с участием водителей, не имеющих права управления. Для того, чтобы выявить таких водителей в потоке транспортных средств нам помогал аппаратно-программный комплекс "Автоураган".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63919.php

Бесправнику не место за рулем! Система "Автоураган" работает в Бресте


Чтобы выявить нарушителя, инспектору нет необходимости останавливать машину. Достаточно настроить прибор, направить объектив камеры на дорогу и ждать результата. Направленная на поток автомобилей система сканирует регистрационные знаки (как встречных, так и попутных машин), которые попадают в зону чувствительности датчика, и за доли секунды сравнивает их с имеющейся в компьютере базой данных водителей, лишенных права управления транспортным средством. Попадая в поле зрения «Автоурагана», на мониторе номер нарушителя выделяется красным цветом и появляются сведения о водителе. Далее дело техники: остановить и проверить документы, если они есть. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63919.php

Бесправнику не место за рулем! Система "Автоураган" работает в Бресте

За одну секунду прибор идентифицирует номера нескольких автомобилей, движущихся по соседним полосам. 

А вот первая сработка. На улице Ковельской в поле зрения «Автоурагана» попадает Рено Меган. Мужчина, управлявший автомобилем, явно волнуется. Главный вопрос: почему прибор выделил его из потока? 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63919.php

Бесправнику не место за рулем! Система "Автоураган" работает в Бресте


Оказалось, у водителя при себе нет прав, а вообще они имеются (удостоверились по базе). Но инспекторов больше волнует, кто раньше ездил на автомобиле. Еще несколько минут, и все становится ясно. Машиной ранее управлял родственник, лишенный права управления. Именно поэтому система предложила проверить Рено. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63919.php

Бесправнику не место за рулем! Система "Автоураган" работает в Бресте


Едем дальше по улице Ковельской и вот вторая сработка. Система выдает, что водитель автомобиля марки "Ауди" лишен права управления. Инспектор останавливает "Ауди" и выясняет, что за рулем действительно лишенный права управления за управление в состоянии опьянения (30.07.2017 года был задержан) житель Малоритского района. 

В отношении нарушителя составлен административный материал по ч.1 ст.18.19 КоАП Республики Беларусь. Автомобиль передан жене нарушителя, имеющей водительское удостоверение. С водителем проведена профилактическая беседа о недопустимости управления ТС, не имея права управления, разъяснены меры административного воздействие повторное аналогичное правонарушение.

В 2018 году к административной ответственности за управление ТС не имея права управления привлечено 6781 водитель. С начала текущего года выявлено 497 водителей управляющих транспортным средством, не имея права управления.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63919.php

Бесправнику не место за рулем! Система "Автоураган" работает в Бресте


Конечно, в использовании этого прибора есть свои нюансы. Например, за рулем может находиться другой водитель. В таких ситуациях все решает простая проверка документов инспекторами ГАИ. Данная система оказывает содействие в укреплении дисциплины участников дорожного движения».

Спектр нарушений, которые может выявить «Автоураган», широк, а базу данных можно пополнять, например, данными об угнанном транспорте, авто с поддельными номерными знаками, просроченным техосмотром или неоплаченной страховкой и др. Мимо «Автоурагана» не проскользнет ни один автомобиль-нарушитель. К тому же прибор сканирует любые номера. На его распознавательные способности погодные условия и время суток особо не влияют.

P.S.: Штраф за управление автомобилем, не имея водительского удостоверения – от 5 до 20 БВ. Автомобиль нарушителя помещают на штрафстоянку. При повторном управлении, не имея права управления в течение года – штраф от 20 до 50 БВ или административный арест.

Помните, "бесправнику" не место за рулем!

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, сотрудники ГАИ совместно с ТРК "Брест" и ООО "Буг ТВ" провели рейдовое мероприятие, направленное на предупреждение ДТП с участием водителей, не имеющих...
 
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