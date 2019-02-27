ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По всей видимости, найден погибшим пропавший в новогоднюю ночь Николай Бетеня

28.02.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Сразу несколько источников, в том числе официальная группа Вконтакте по поискам распространили сведения, что обнаружено тело пропавшего в новогоднюю ночь Николая Бетени.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63918.php

По всей видимости, найден погибшим пропавший в новогоднюю ночь Николай Бетеня

Официально данная информация пока не подтверждается. В соцсетях была опубликована фотография с места поисков, мы её не стали размещать по этическим соображениям.

Как только будет получено официальное подтверждение, информация будет обновлена.

Сообщается, что труп обнаружили недалеко от места проживания в одном из водоёмов недалеко от д. Комаровка. Также по предварительной информации, следов насильственной смерти при осмотре не обнаружено. Тело обнаружили сотрудники ОСВОД-а. Поисковая операция с небольшими перерывами продолжалась два месяца.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сразу несколько источников, в том числе официальная группа Вконтакте по поискам распространили сведения, что обнаружено тело пропавшего в новогоднюю ночь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Весенняя ярмарка для жителей и гостей города Мозыря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика