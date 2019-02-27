По всей видимости, найден погибшим пропавший в новогоднюю ночь Николай Бетеня

Сразу несколько источников, в том числе официальная группа Вконтакте по поискам распространили сведения, что обнаружено тело пропавшего в новогоднюю ночь Николая Бетени.



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Официально данная информация пока не подтверждается. В соцсетях была опубликована фотография с места поисков, мы её не стали размещать по этическим соображениям.

Как только будет получено официальное подтверждение, информация будет обновлена.

Сообщается, что труп обнаружили недалеко от места проживания в одном из водоёмов недалеко от д. Комаровка. Также по предварительной информации, следов насильственной смерти при осмотре не обнаружено. Тело обнаружили сотрудники ОСВОД-а. Поисковая операция с небольшими перерывами продолжалась два месяца.