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По всей видимости, найден погибшим пропавший в новогоднюю ночь Николай Бетеня
28.02.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Сразу несколько источников, в том числе
Официально данная информация пока не подтверждается. В соцсетях была опубликована фотография с места поисков, мы её не стали размещать по этическим соображениям.
Как только будет получено официальное подтверждение, информация будет обновлена.
Сообщается, что труп обнаружили недалеко от места проживания в одном из водоёмов недалеко от д. Комаровка. Также по предварительной информации, следов насильственной смерти при осмотре не обнаружено. Тело обнаружили сотрудники ОСВОД-а. Поисковая операция с небольшими перерывами продолжалась два месяца.
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Сразу несколько источников, в том числе официальная группа Вконтакте по поискам распространили сведения, что обнаружено тело пропавшего в новогоднюю ночь...
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