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МВД предлагает начислять нарушителям ПДД баллы и затем лишать их прав

28.02.2019 15:33 — Разное | Myfin  
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МВД предлагает начислять нарушителям ПДД баллы и затем лишать их прав
фото: pixabay.com
«За определенные виды правонарушений в области дорожной безопасности будут начисляться баллы, и, когда гражданин будет набирать определенное количество баллов за эти правонарушения, он будет лишаться права на управление транспортным средством на определенное время», – сказал Игорь Шуневич, передает БЕЛТА.

Министр отметил, что подобную систему давно применяют во многих странах, и ее внедрение показывает положительные результаты.

По данным МВД Беларуси, в прошлом году по отношению к 2017 году дорожно-транспортных происшествий было совершено на 2% и их число составило 3 348.

Уменьшилось количество погибших в ДТП – 549 в 2018 году, а в 2017 году было 589 человек. При этом на 31,4% увеличилось количество автомобильных аварий с участием подростков и количество погибших и раненных в ДТП детей.

 
 
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Нарушители, набравшие более определенного количества баллов, будут временно лишаться водительских прав.
 
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