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С 1 марта упраздняется ВПТО №06648 «Молодечно-Белтаможсервис»

28.02.2019 16:34 — Разное | Аргументы и факты  
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С 1 марта упраздняется ВПТО №06648 «Молодечно-Белтаможсервис»
Фото: / Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

Минская региональная таможня обращает внимание субъектов внешнеэкономической деятельности, что в соответствии с постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 05.02.2019 № 6 «Об изменении постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 30 мая 2014 г. № 30» с 1 марта 2019 года будет упразднен ведомственный пункт таможенного оформления № 06648 «Молодечно-Белтаможсервис» Минской региональной таможни.

С 1 марта упраздняется ВПТО №06648 «Молодечно-Белтаможсервис» Шопинг за границей. Что изменилось для белорусов с 1 января 2019 года

В то же время, как пояснила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, в период с 1 по 31 марта 2019 года Минской региональной таможней будет проведен эксперимент по совершению в республиканском пункте таможенного оформления № 06601 «Молодечно» таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС автомобильным транспортом, за исключением товаров, перемещаемых под таможенным сопровождением.

Данный эксперимент направлен на сохранение благоприятных условий ведения хозяйственной деятельности предприятиями Молодечненского, Вилейского, Воложинского районов.

 
 
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Об этом сообщает Минская региональная таможня.
 
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