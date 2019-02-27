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Назарбаев тоже боится Майдана - мирные собрания в Казахстане фактически запрещены

28.02.2019 16:28 — Разное | Партизан  
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В Казахстане в день съезда правящей провластной партии "Нур Отан" прошли задержания в Астане, Алма-Ате и других городах. И это при том, что немногочисленные группы людей не выдвигали требований и не держали плакатов, но участников мирных собраний разгоняли и задерживали сотрудники полиции.

 

Журналист и правозащитник из Алма-Аты Сергей Дуванов ответил на вопросы Настоящего Времени о причинах протеста и реакции властей Казахстана.

– Акции протеста разогнаны, десятки человек задержаны, в Казахстане выходить на митинги, получается, вообще нельзя?

– Вообще да. Мы мониторим ситуацию с мирными собраниями в Казахстане, и оценивая ситуацию в последнее время, приходим к мысли, что де-факто сегодня мирные собрания в Казахстане запрещены. Де-юре вы можете подать заявку, у чиновников есть право отказать вам, и этим правом они воспользуются в любом случае. Особенно когда это касается протестных акций, связанных с нелояльностью к власти.


– Чего боятся власти, как вы думаете?

– Вы знаете, тут две составляющие. Во-первых, они боятся, в целом если говорить о ситуации, Майдана. То есть в их концепции любой митинг может перерасти в Майдан. Они это понимают, потому что если [допустить] образное сравнение с социальной обстановкой в стране, то сено высохло. 

Есть предположение, вернее даже не предположение, а убежденность, что сено социального недовольства в Казахстане высохло, и любая искра может его воспламенить. Поэтому они боятся, что любая стихийная акция может перерасти в нечто более серьезное и привести даже к революции. Это первый вариант.

И второй вариант: зачистив политическое поле от оппозиции, власти не смогли исключить полностью оппозицию в стране, потому что есть оппозиционер Мухтар Аблязов, который находится во Франции и который, создав движение ДВК, направляет его в протестное русло. Сегодня его сторонники, по большому счету, вышли на эти протестные акции, потому что он призвал в день проведения съезда провести эту акцию.


– Назарбаев отправил правительство в отставку, а потом заявил об усилении социальной поддержки населения, повышении качества жизни. Раз люди вышли на митинг, значит, доверия властям нет, значит, те меры, которые принимает сейчас Назарбаев, недостаточны?

– По большому счету, съезд показал, что они ничего не предпринимают: на съезде кроме социалки никакие другие вопросы правящей партией не обсуждались. Учитывая те социальные протесты, которые в последнее время сотрясали общество, президент отреагировал только на них. То есть это многодетные матери, малоимущие. 

Вот этот социальный блок он обещал исправить и выделить на это деньги, большие деньги пообещал. Что-что, а обещать наши власти умеют, поэтому люди к этому уже привыкли. Я думаю, что сам вопрос все равно не будет решен в полной мере, так, как обещает президент сегодня.


– Акции протеста прошли и в Жанаозене. Там люди требовали трудоустройства, также были задержаны десятки человек, в том числе журналист казахской службы Радио Азаттык Сания Тойкен. В городе ввели комендантский час. Ситуация может выйти из-под контроля властей и правоохранительных органов, как вы думаете?

– Думаю, что может. Я не исключаю такую возможность, хотя, конечно, события в Жанаозене несколько другого плана, чем те митинги, о которых мы с вами сейчас говорили. Там вопрос иной, там чистая социалка, там люди хотят работу, хотят хлеба. Просто там действительно очень тревожная ситуация, и возмущение людей может перерасти в социальный бунт, я не исключаю.


 – Как вы думаете, могут ли акции протеста вылиться в нечто большее?

– Вполне. Если власти сейчас попытаются и им удастся снять эту социальную напряженность, то, возможно, все это ни во что не выльется. Но если они не найдут ключ к решению этих вопросов, то я не исключаю того, что уровень накала будет возрастать, и в ближайшее время Казахстан могут ожидать социальные потрясения.

 
 
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В Казахстане в день съезда правящей провластной партии "Нур Отан" прошли задержания в Астане, Алма-Ате и других городах. И это при том, что немногочисленные группы...
 
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