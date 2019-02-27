Амнистия. Коррупционеры выйдут, а осужденные за наркотики будут сидеть?

По данным правозащитников, число заключенных в Беларуси можно сравнить с численностью населения одного из районов страны. За решетку на длительный срок попадают по самым разным причинам, но амнистия коснется в первую очередь тех, кто совершил экономические преступления, уверен гость программы «Беседа дня» правозащитник Гарри Погоняйло.





«Сегодня у нас где-то до одной трети тюремного населения связано с отбыванием наказания за преступления в области экономики. Эти осужденные могут быть амнистированы широко. Что касается лиц, совершивших насильственные преступления тяжкие – убийства, растления, нападения, грабеж, то здесь могут сократить количество осужденных, но не по самым тяжким преступлениям», – высказался правозащитник.





Белсат Есть ли шанс, что амнистия коснется людей, попавших за решетку по так называемым наркотическим статьям? Смотрите в полной версии программы «Беседа дня» с правозащитником Гарри Погоняйло и Светланой Калинкиной на телеканале







