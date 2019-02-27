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Амнистия. Коррупционеры выйдут, а осужденные за наркотики будут сидеть?
Беларусь входит в число стран с чрезвычайно высоким процентом заключенных. На фоне этого амнистия, которую на днях пообещал провести Лукашенко, выглядит не как акт милосердия, а как попытка разгрузить тюрьмы и колонии.
По данным правозащитников, число заключенных в Беларуси можно сравнить с численностью населения одного из районов страны. За решетку на длительный срок попадают по самым разным причинам, но амнистия коснется в первую очередь тех, кто совершил экономические преступления, уверен гость программы «Беседа дня» правозащитник Гарри Погоняйло.
«Сегодня у нас где-то до одной трети тюремного населения связано с отбыванием наказания за преступления в области экономики. Эти осужденные могут быть амнистированы широко. Что касается лиц, совершивших насильственные преступления тяжкие – убийства, растления, нападения, грабеж, то здесь могут сократить количество осужденных, но не по самым тяжким преступлениям», – высказался правозащитник.
Есть ли шанс, что амнистия коснется людей, попавших за решетку по так называемым наркотическим статьям? Смотрите в полной версии программы «Беседа дня» с правозащитником Гарри Погоняйло и Светланой Калинкиной на телеканале
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Беларусь входит в число стран с чрезвычайно высоким процентом заключенных. На фоне этого амнистия, которую на днях пообещал провести Лукашенко, выглядит не как акт...
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