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При Совбезе Беларуси создана научно-экспертная группа

28.02.2019 15:34 — Разное | Партизан  
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Группа займется углубленными исследованиями проблем национальной безопасности.

Руководить научно-экспертной группой будет заместитель госсекретаря Совбеза, курирующий работу информационно-аналитического управления. Об этом говорится в распоряжении госсекретаря Совбеза Беларуси, опубликованном сегодня на pravo.by.

Эксперты будут работать на общественных началах, их выводы будут иметь рекомендательный характер, а сама группа станет постоянно действующим совещательным органом. 

Она будет оказывать содействие в углубленном исследовании проблем национальной безопасности, подготовке экспертных научно обоснованных рекомендаций по их решению, а также выработке предложений по научно-методологическому сопровождению функционирования системы обеспечения национальной безопасности.


Опубликован список членов новой структуры. Там 39 фамилий, среди которые есть ученые, преподаватели ВУЗов, руководители СМИ, историки, юристы, политологи, социологи, экономисты, а также известные пропагандисты.

В число экспертов группы вошел и директор недавно созданного Института стратегических исследований Олег Макаров, который ранее работал в Секретариате Совбеза.

 
 
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Группа займется углубленными исследованиями проблем национальной безопасности.
 
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