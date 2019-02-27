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При Совбезе Беларуси создана научно-экспертная группа
Группа займется углубленными исследованиями проблем национальной безопасности.
Руководить научно-экспертной группой будет заместитель госсекретаря Совбеза, курирующий работу информационно-аналитического управления. Об этом говорится в распоряжении госсекретаря Совбеза Беларуси, опубликованном сегодня на
Эксперты будут работать на общественных началах, их выводы будут иметь рекомендательный характер, а сама группа станет постоянно действующим совещательным органом.
Она будет оказывать содействие в углубленном исследовании проблем национальной безопасности, подготовке экспертных научно обоснованных рекомендаций по их решению, а также выработке предложений по научно-методологическому сопровождению функционирования системы обеспечения национальной безопасности.
Опубликован список членов новой структуры. Там 39 фамилий, среди которые есть ученые, преподаватели ВУЗов, руководители СМИ, историки, юристы, политологи, социологи, экономисты, а также известные пропагандисты.
В число экспертов группы вошел и директор недавно созданного Института стратегических исследований Олег Макаров, который ранее работал в Секретариате Совбеза.
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Группа займется углубленными исследованиями проблем национальной безопасности.
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