При Совбезе Беларуси создана научно-экспертная группа

pravo.by . Руководить научно-экспертной группой будет заместитель госсекретаря Совбеза, курирующий работу информационно-аналитического управления. Об этом говорится в распоряжении госсекретаря Совбеза Беларуси, опубликованном сегодня на





Эксперты будут работать на общественных началах, их выводы будут иметь рекомендательный характер, а сама группа станет постоянно действующим совещательным органом.





Она будет оказывать содействие в углубленном исследовании проблем национальной безопасности, подготовке экспертных научно обоснованных рекомендаций по их решению, а также выработке предложений по научно-методологическому сопровождению функционирования системы обеспечения национальной безопасности.









Опубликован список членов новой структуры. Там 39 фамилий, среди которые есть ученые, преподаватели ВУЗов, руководители СМИ, историки, юристы, политологи, социологи, экономисты, а также известные пропагандисты.





В число экспертов группы вошел и директор недавно созданного Института стратегических исследований Олег Макаров, который ранее работал в Секретариате Совбеза.