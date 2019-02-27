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Беларусбанк решил пока не возобновлять выдачу кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке
Беларусбанк принял решение пока не возобновлять выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья. Прием заявок приостановлен до 31 марта 2019 года, об этом сообщили FINANCE.TUT.BY в колл-центре банка. При этом кредиты на приобретение жилых помещений у застройщиков (то есть на первичном рынке) банк продолжит выдавать.
Напомним, с 8 ноября Беларусбанк
С 1 февраля банк
В марте банк продолжит выдавать кредиты на приобретение жилых помещений у застройщиков (то есть на первичном рынке). "На покупку жилья у организаций застройщиков в новостройках по договору купли-продажи банк кредиты выдает. Процентная ставка по этим кредитам — ставка рефинансирования плюс 5,4 процентных пункта. Это 15,4%. Но расчет суммы кредита производится исходя из платежеспособности кредитополучателя. Только исходя из доходов того, кто обращается за кредитом, рассчитывается сумма, которую он может получить", — уточнили в колл-центре банка.
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Беларусбанк принял решение пока не возобновлять выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья. Прием заявок приостановлен до 31 марта.
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