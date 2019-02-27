«Чемпионат» опубликовал зарплатные бюджеты клубов КХЛ. Минское «Динамо» в хвосте Запада, но не на дне

В распоряжении «Чемпионата» , как и годом ранее, появились примерные суммы зарплатных бюджетов (контракты + бонусы) всех клубов КХЛ Западной конференции на сезон-2018/19.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Затраты на тренерские штабы, проживание и перелеты идут отдельными статьями расходов. Ниже указаны суммы, заложенные на игроков. Далеко не факт, что все потрачено до копейки, экономия по нынешним временам в порядке вещей. К примеру, чтобы хоккеисту получить бонус, нужно выполнить ряд прописанных в контракте условий.

По сведениям «Чемпионата», белорусский представитель в КХЛ минское «Динамо» располагает зарплатным бюджетом в 464 миллиона российских рублей, что составляет около 7 миллионов долларов.

По версии российских журналистов, в пошлом году «зубры» имели зарплатную ведомость в 726 миллионов российских рублей — это около 11 миллионов долларов. Однако минский клуб в 2018-м опроверг эту информацию и назвал близкой к правде другую сумму, опубликованную в «Прессболе» — около 6,7 миллиона долларов.

Исходя из информации «Чемпионата», в нынешнем сезоне в Западной конференции зарплатный бюджет меньше, чем у минского «Динамо», только у трех клубов — рижского «Динамо», братиславского «Слована» и череповецкой «Северстали». В турнирной же таблице по итогам регулярного чемпионата ниже минского «Динамо» оказался лишь один «Слован».

Вот как комментирует ситуацию журналист «Чемпионата» Павел Панышев (он исходит из того, что зарплатный бюджет «Динамо» уменьшился):

— Серьезно снизили смету расходов в минском «Динамо». Оно и понятно, ведь команда год за годом не показывает результата. У батьки, как говорят в таких случаях, не забалуешь. Изначально кажется, что состав у «зубров» подбирается неплохой, но никак не везет с тренером. Ни Горди Дуайер, ни Андрей Сидоренко не смогли решить поставленных перед ними задач. В концовке регулярного чемпионата «Динамо», как и «Слован», воспринимается как поставщик легких очков. Подобные вещи серьезно бьют по имиджу КХЛ, — пишет Панышев.

Приведем размеры бюджетов (по сведениям «Чемпионата») остальных клубов Западной конференции в порядке возрастания сумм и сопроводим их комментариями Павла Панышева.

«Динамо» (Рига)

В прошлом сезоне: 327 миллионов российских рублей.

В сезоне-2018/19: 267 миллионов рублей — 8,6 миллиона долларов.

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 9.

Рижане имеют самый низкий бюджет в Западной конференции. В нынешнем сезоне команде можно поставить четвертку, даже несмотря на непопадание в плей-офф. Рига однозначно угадала с легионерами, дала рабочие места нескольким российским хоккеистам (Билялов, Шуленин, Гимаев, Педан), до последнего боролась за попадание в восьмерку сильнейших. Динамовцы умеют жить по средствам, что в сложившейся экономической ситуации только приветствуется. Посмотрим, удастся ли «Динамо» сохранить всех своих лидеров на следующий сезон.

«Слован»

В прошлом сезоне: 461 миллион рублей.

В сезоне-2018/19: 348 миллионов рублей — 11,3 миллиона долларов.

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 12.

«Слован» — худшая команда Западной конференции и всей лиги. Просто сравните бюджеты и результаты рижских динамовцев и братиславцев. Рига тратила меньше, но не позорила КХЛ игрой в три пятерки и не раздевала на матчи нападающего в качестве вратаря. «Слован» же стал точной копией «Медвешчака», уже избавившего от своего присутствия КХЛ. Менеджмент «орлов» явно не справился с задачами на сезон, в клубе работают слабо, а под конец регулярки устраивают распродажи, которые надо запретить на уровне регламента.

«Северсталь»

В прошлом сезоне: 470 миллионов рублей.

В сезоне-2018/19: 439 миллионов рублей — 14,27 миллиона долларов.

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 10.

«Северсталь» содержится на частные деньги одного из богатейших людей страны Алексея Мордашова, что уже добавляет клубу много вистов. В Череповце никогда не бывает задержек по зарплатам, хоккеисты не отбывают номер на льду. Каждый в команде понимает установленные правила и требования. Но для решения более глобальных задач, нежели десятое место на Западе, нужны серьезные денежные вливания. Нынешней суммы недостаточно, хотя на следующий год бюджет череповецкого клуба будет увеличен.

«Сочи»

В прошлом сезоне: 645 миллионов рублей.

В сезоне-2018/19: 693 миллиона рублей — 22,54 миллиона долларов.

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 6.

Главная беда сочинцев — периодические задержки по зарплатам, хотя в итоге перед игроками все равно гасят все долги. Интересно, что по сравнению с прошлым годом платежка «леопардов» (это если в российских рублях) пусть и не существенно, но увеличилась. «Сочи» — типичный середняк КХЛ. На многое южане не претендуют, но своей главной задачи (попадание в плей-офф) они добились. Пройти дальше первого раунда будет практически нереально. Только теоретически, на бумаге.

«Йокерит»

В прошлом сезоне: 770 миллионов рублей.

В сезоне-2018/19: 704 миллиона рублей — 22,89 миллиона долларов.

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 4.

«Йокерит» — яркий пример того, каким должен быть иностранный клуб, выступающий в КХЛ. Финны сократили бюджет (шестой с конца на Западе), но по-прежнему конкурентоспособны и задают тон в лиге. Коллектив Лаури Марьямяки стал четвертым в конференции и начал (правда, с двух поражений) серию плей-офф с московским «Динамо» в родных стенах. В «Йокерите» собраны квалифицированные хоккеисты, получающие умеренные деньги. Нет никаких распродаж, никакого наплевательского отношения к КХЛ. Никого огромными суммами в финской команде не заваливают. Дотошные финны тщательно относятся к финансовому вопросу. Ко всему прочему «Йокерит» находится наверху рейтинга лиги.

«Витязь»

В прошлом сезоне: 624 миллиона рублей.

В сезоне-2018/19: 859 миллионов рублей — 27,93 миллиона долларов.

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 8.

Больше всех на Западе по сравнению с прошлым годом вырос бюджет «Витязя». По всей видимости, игроков мотивировали возможными премиями. В команде Валерия Белова есть сильные хоккеисты, а Александр Сёмин сменил на посту дядьки-ветерана ушедшего в московское «Динамо» Максима Афиногенова. Явно на немаленькие деньги вернулся в команду из-за океана финский форвард Миро Аалтонен. Непопадание в плей-офф стало бы для «Витязя» неудовлетворительным результатом, но теперь задача на сезон выполнена.

«Спартак»

В прошлом сезоне: 970 миллинов рублей.

В сезоне-2018/19: 937 миллионов рублей — 30,47 миллиона долларов.

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 7.

«Спартак» слабо провел концовку регулярного чемпионата, в результате чего и скатился на седьмое место, попав в плей-офф на СКА. Общая платежка красно-белых по сравнению с прошлым годом немного снизилась, в плей-офф команда пусть и со скрипом, но попала, однако в прошлом году все было аналогично. Разве что соперник тогда был другой — ЦСКА. Спартаковцы со свистом вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина, вчистую проиграв серию. Сейчас ждать аналогичного результата не приходится, ведь один матч в серии со СКА уже выигран. По составу «Спартак» далеко не худший клуб КХЛ. И по возможностям тоже.

«Локомотив»

В прошлом сезоне: 1 миллиард 202 миллиона рублей.

В сезоне-2018/19: 1 миллиард 55 миллионов рублей — 34,3 миллиона долларов.

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 3.

В «Локомотиве» интересная ситуация. С одной стороны, клуб следует стратегии понижения потолка зарплат. Но ведь Ярославль может тратить намного меньше! У «железнодорожников» отличная молодежь, одна из лучших в лиге. Но есть высокооплачиваемые легионеры, которые мало играют. Хрустальный финн Контиола, вратарь Салак, получающий огромные деньги. Шведский защитник Крунвалль, сильно сдавший в нынешнем сезоне в плане результативности. Ярославцы, повторимся, могут экономить намного больше. В плане результата к ним пока нет никаких вопросов, однако добраться до финала Запада будет сложно.

«Динамо» (Москва)

В прошлом сезоне: 973 миллиона рублей.

В сезоне-2018/19: 1 миллиард 109 миллионов рублей — 36,06 миллиона долларов.

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 5.

Бюджет московского «Динамо», как и «Витязя» с «Сочи», увеличился по сравнению с прошлым сезоном. Появились сверхдорогостоящие игроки — Шипачев, Кагарлицкий. Но эти люди делают результат, к ним нет претензий. А вот швед Закриссон, получающий немаленькие деньги, не оправдал ожиданий и вложенных в него средств. Такие трансферы динамовцам точно не нужны. Не стоит забывать и о прошлогодних долгах московского клуба, о которых новое руководство предпочло забыть. Судя по сумме, которую «Динамо» заложило на зарплаты и бонусы хоккеистам, деньги на закрытие долгов точно есть. В плей-офф «Динамо» после приглашения Владимира Крикунова попало. Посмотрим, как будет дальше.

СКА

В прошлом сезоне: 2 миллиарда 589 миллионов рублей.

В сезоне-2018/19: 2 миллиарда 108 миллионов рублей — 68,55 миллиона долларов.

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 2.

Руководство СКА поставило задачу по сокращению бюджета клуба. Впрочем, задача эта поставлена не только в СКА, но и во всей лиге. Разрыв между бедными и богатыми должен максимально сократиться. Теперь в Питере нет Ильи Ковальчука, Вячеслава Войнова, Микко Коскинена, Егора Яковлева, Патрика Торесена, Вадима Шипачева. Все эти люди получали большие, а Ковальчук и Войнов — огромные деньги. Остался разве что Павел Дацюк, но и он в скором времени наверняка покинет город на Неве. Платежка СКА по-прежнему огромна, состав команды раздут, но зато решаются турнирные задачи. Думается, что в нынешнем сезоне мы снова увидим финал Запада с участием двух армейских команд.

ЦСКА

В прошлом сезоне: 2 миллиарда 258 миллионов рублей.

В сезоне-2018/19: 2 миллиарда 172 миллиона рублей — 70,63 миллиона долларов.

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 1.

Если в прошлом сезоне первое место по бюджетам занимал СКА, то теперь питерских «армейцев» перещеголял ЦСКА. Правда, немного платежка команды Игоря Никитина все же понизилась (ушли Киселевич, Ожиганов, Ничушкин, Петров), но зарплаты в ЦСКА по-прежнему умопомрачительные. С введением жесткого потолка в КХЛ у армейцев будет больше всех головной боли. Что нужно делать? Не раздувать состав. Трудоустраивать тех, кто в него не проходит. Не стоит забывать, что у ЦСКА по-прежнему нет Кубка Гагарина. Красно-синие стали чемпионами нынешней регулярки, но пора и на большее замахнуться.