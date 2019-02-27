ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Компания LG увеличивает объем продаж "умной" бытовой техники

28.02.2019 17:01 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Компания LG увеличивает объем продаж "умной" бытовой техники
Активная стратегия и прочные партнерские отношения – залог ведущих позиций в сегменте бытовой техники с поддержкой искусственного интеллекта © / lg.com

В этом году компания LG будет активно продвигать свои устройства для «умного дома» с поддержкой распознавания голоса: они должны появиться на более чем двадцати рынках к началу второго квартала. Благодаря расширению Google и Amazon (важные партнеры LG в области технологии искусственного интеллекта) глобальных продаж своих колонок с технологией ИИ LG ожидает одновременного увеличения спроса на устройства, поддерживающие распознавание голоса.

Открытая стратегия для «умных» технологий – не только дома

В соответствии со своей открытой стратегией улучшения повседневной жизни пользователей во всем мире посредством открытых партнерств, открытых возможностей подключения и открытых платформ, компания LG будет и дальше тесно сотрудничать с Google и Amazon, важными партнерами в области технологии искусственного интеллекта, чтобы повысить интеграцию для клиентов LG. С помощью Google Home и Amazon Alexa компания LG расширит поддержку распознавания голоса в своей бытовой технике – к апрелю эта поддержка будет доступна в 21 стране, в дополнение к нынешним шести рынкам*.

Компания LG увеличивает объем продаж "умной" бытовой техники
Фото: lg.com

 

Совместимость с Google Home и Amazon Echo и возможности подключения

Компания LG предлагает широкий ассортимент «умной» бытовой техники премиум-класса, в том числе стиральные и сушильные машины, холодильники, духовки, посудомоечные машины, пылесосы, очистители воздуха и паровой шкаф для одежды Styler. Используя диалоговые голосовые команды, пользователи могут легко управлять такой техникой LG и полностью контролировать ее работу для максимального удобства жизни в «интеллектуальном» доме. Всего одной фразой пользователи могут подключить Google Home или Amazon Echo ко всему спектру невероятных интеллектуальных функций, доступных владельцам устройств LG. Например, пользователи смогут узнать время, оставшееся до окончания цикла работы стиральной машины, отрегулировать температуру кондиционера и проверить состояние блюда в духовке – и все это с помощью простых голосовых команд.

«Мы с большой радостью готовы предоставить нашим клиентам по всему миру возможность ощутить удобство и комфорт нового уровня, который они смогут почувствовать при использовании бытовой техники LG», - сказал Сонг ДАХЮН, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. «Наша агрессивная стратегия и стремление к совершенству принесут ИИ с поддержкой голоса в большее количество домов в этом году, чем у любого другого производителя, и мы этим очень гордимся».

# # #

* В настоящее время поддержка распознавания голоса доступна в США, Германии, Великобритании, Корее, Канаде и Австралии

 

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания LG начнет поставлять бытовую технику поддержкой распознавания голоса на 21 рынок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Исследование: все, чего вы не знали о женщинах в беларуском бизнесе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика