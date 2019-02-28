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«Единый день безопасности»

28.02.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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«Единый день безопасности»

В рамках республиканской акции «Единый день безопасности» в агрогородке Бильдюги сотрудниками Шарковщинского РОЧС проведено профилактическое мероприятие с местным населением. Спасатели напомнили гражданам о правильных действиях в случае возникновения пожара, о правилах пользования первичными средствами пожаротушения, а также продемонстрировали работу автономного пожарного извещателя.

В ходе проведения акции ее участники выполняли задания тематической викторины, что, несомненно, способствовало увеличению знаний по ликвидации пожаров и других несчастных случаев самими гражданами.

И. ПАЛЬЧЕХ,

первый заместитель начальника Шарковщинского РОЧС.

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