В рамках республиканской акции «Единый день безопасности» в агрогородке Бильдюги сотрудниками Шарковщинского РОЧС проведено профилактическое мероприятие с местным населением. Спасатели напомнили гражданам о правильных действиях в случае возникновения пожара, о правилах пользования первичными средствами пожаротушения, а также продемонстрировали работу автономного пожарного извещателя.

В ходе проведения акции ее участники выполняли задания тематической викторины, что, несомненно, способствовало увеличению знаний по ликвидации пожаров и других несчастных случаев самими гражданами.

И. ПАЛЬЧЕХ,

первый заместитель начальника Шарковщинского РОЧС.