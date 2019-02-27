Правительство рассчитывает удвоить объем прямых иностранных инвестиций к 2025 году



фото: informupack.ru

Это предусмотрено проектом стратегии привлечения ПИИ в Беларусь до 2035 года, который размещен на Правовом форуме Беларуси для общественного обсуждения.

В 2019-2010 годах прямые иностранные инвестиции, согласно проекту документа, составят не менее 1,5-1,6 млрд долларов ежегодно. К 2025 году планируется удвоить показатель и довести его до 3 млрд долларов, пишет БЕЛТА .

Первый этап реализации стратегии предусматривает изучение предлжений по распространению льгот и преференций, эффективно применяемых инвесторами, на всю территорию Беларуси. Также будет проработан вопрос о совершенствовании режима безвизового въезда для иностранных инвесторов. Предполагаются также корректировки принципов государственно-частного партнерства, финансового и страхового законодательства, а также законодательства о свободных экономических зонах и специальном правовом режиме Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Более эффективной должна стать работа Национального агентства инвестиций и приватизации.

В качестве результата реализации стратегии заявляется вхождение Беларуси к 2035 году в топ-30 стран с наилучшим бизнес-климатом в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса", а также вхождение в рейтинг глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (The Global Competitiveness Index), рейтинг мировой конкурентоспособности международного института развития менеджмента, международный индекс привлекательности стран для венчурных и прямых инвестиционных фондов Ernst&Young.

Предусмотрено привлечение капитала многонациональных компаний (корпораций).

В качестве перспективных направлений для привлечения примых иностранных инвестиций называются высокотехнологичные и наукоемкие производства, логистическая, транспортная и цифровая инфраструктуры, финансовый сектор, социальная сфера (развитие через проекты ГЧП), туристическая отрасль.

Планируется сформировать пакет дополнительных преференций для создания промышленных микро-, малых и средних предприятий отечественным бизнесом и иностранными инвесторами на территории районов со сложным экономическим положением. Пилотным проектом в этом направлении стал указ "О развитии Оршанского района Витебской области".

Инвестиционная стратегия предполагает среди прочих инструментов инвестирования приватизацию. Декларируется индивидуальный подход к каждому потенциальному объекту приватизации «при наличии стратегического инвестора, нацеленного на развитие предприятия, привлечение новых передовых технологий, повышение его прибыльности и стоимости активов".

Обсуждение проекта стратегии ведется с 27 февраля 2019 года в течение 10 дней.