Все свои. В рейтинге семейного бизнеса лидируют американские компании

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PwC и Family Capital подготовили рейтинг предприятий, принадлежащих одной или нескольким семьям.

Лидерами по числу крупных семейных предприятий оказались США (170 таких компаний), Германия (119) и Китай (57). В рейтинг вошли 11 российских компаний, самая крупная из них — сеть супермаркетов «Магнит» Сергей Галицкого, пишет "Коммерсантъ" .

Общая годовая выручка предприятий, входящих в рейтинг, превышает 9 трлн долларов, в них работают около 30 млн человек.

В рейтинг вошли 170 американских компаний, 119 немецких и 41 китайская (вместе с Гонконгом — 57). Основным критерием, на основании которого эксперты ранжировали компании, стала их годовая выручка в 2017 году.

К семейным авторы рейтинга отнесли частные компании, в которых одна семья или группа семей контролируют по меньшей мере 50%, и публичные, в которых доля семьи не менее 32%. Также для того, чтобы сконцентрироваться именно на семейном бизнесе, были отобраны только компании, существующие больше 20 лет.

Первое место в рейтинге занял американский ритейлер Walmart, принадлежащий семье Уолтон (его выручка в 2017 году составила 495 млрд долларов). На втором месте находится немецкий автоконцерн Volkswagen, его контролируют семьи Порше и Пиех, а его выручка составила 277 млрд долларов. На третьем месте — Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта(239,3 млрд долларов).

Также в топ-5 входят холдинговая компания Exor, зарегистрированная в Нидерландах и контролируемая итальянской семьей Аньелли, и Ford. Также среди крупнейших семейных компаний — немецкий автопроизводитель BMW, американский производитель компьютеров Dell, французский ритейлер Auchan, южнокорейская технологическая корпорация LG, швейцарская фармацевтическая компания Roche.

В рейтинг попали 11 российских компаний: самой крупной из них оказалась сеть супермаркетов «Магнит» (владелец — Сергей Галицкий). Также в рейтинге оказались АФК «Система», сталелитейные компании НЛМК и «Северсталь», алюминиевая компания «Русал», Магнитогорский металлургический комбинат, сеть супермаркетов «Лента» и «Дикси», Сибирская угольная энергетическая компания, строительная компания ПИК, а также ЛСР, занимающаяся производством стройматериалов и строительством недвижимости.