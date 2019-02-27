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Объединиться, чтобы преуспеть. В Мстиславле обсудили развитие туризма и новый туристический маршрут

28.02.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Объединиться, чтобы преуспеть. В Мстиславле обсудили развитие туризма и новый туристический маршрут
Валентина Кравцова

Автор

Наш район обладает большим туристическим потенциалом. Об этом свидетельствовала рабочая встреча по разработке нового туристического маршрута на Мстиславщине, которая состоялась в райисполкоме.

Объединиться, чтобы преуспеть. В Мстиславле обсудили развитие туризма и новый туристический маршрут

Участие в её работе принял первый заместитель председателя райисполкома Виктор Косолапов, директор учреждения «Региональный центр развития» Евгений Зуев, владелец агроэкоусадьбы Воложинского района Анатолий Ганец, представители агроэкотуризма, ремесленники.

Открывая мероприятие, заместитель директора учреждения «Региональный центр развития» Александр Семёнов отметил, что опыт работы по развитию туризма в других регионах республики показывает, что Мстиславщина использует далеко не весь имеющийся потенциал, хотя является весьма привлекательной для любителей путешествий.

В развитии туристической отрасли должны быть заинтересованы и те, кто занимается ремесленничеством, занятые и самозанятые жители.

Интересным и актуальным было выступление представителя Воложинщины. Анатолий Ганец, который является владельцем агроусадьбы «Усадьба Ганка», поделился своим видением развития туризма в нашем районе.

Объединиться, чтобы преуспеть. В Мстиславле обсудили развитие туризма и новый туристический маршрут

 Так выглядит «Усадьба Ганка»

— Мстиславщина, даже при беглом знакомстве с её достопримечательностями, природными ландшафтами просто поражает, — признался предприниматель. — У вас сохранились не только замечательные памятники архитектуры, культуры, на которые вы делаете акценты, составляя туристические маршруты. Могу вас заверить, что внимание привлекают и многие частные дома, имеющие архитектурные особенности русского севера. Такого не увидишь ни в одном райцентре Беларуси.

— Сельский туризм как одно из направлений туристической отрасли становится всё более популярным, — резюмировал итог рабочей встречи Виктор Косолапов. — На Мстиславщине зарегистрировано 7 агроусадеб. Исходя из опыта районов, где кооперация музейных работников, сельских усадеб, ремесленников, организаторов активного туризма делает его более эффективным, нам также следует задуматься о создании подобного объединения. Это, несомненно, должно сыграть положительную роль в привлечении туристов, содействовать развитию самозанятости населения и принесёт дополнительный доход всем, кто заинтересован в развитии туризма в районе.

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