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В Горах будут соревноваться в ловле рыбы со льда на мормышку

28.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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8-10 марта на водохранилище Запрудье в Горах пройдут соревнования 3 этапа Чемпионата Беларуси по спортивному лову рыбы со льда на мормышку.

 

В Горах будут соревноваться в ловле рыбы со льда на мормышку

 

8 марта

10:00-16:00 — Официальная тренировка.

9 марта

9:30 — Сбор участников соревнований.

10:00-10:30 — Регистрация команд и участников соревнований. Жеребьевка. Брифинг  Оргкомитета, судейской коллегии соревнований и капитанов команд.

10:30-10:55  — Торжественное открытие.

10:55 — Выход спортсменов к зонам лова.

11:20 — Вход спортсменов в зоны лова.

11:40 — Старт.

14:40 — Финиш.

15:00-16:00 — Взвешивание. Подведение  и оглашение промежуточных итогов первого тура   соревнований.

 

9 марта

09:00 — Сбор участников соревнований.

09:00-09:25 — Регистрация команд и участников соревнований. Жеребьевка.

09:25 — Выход спортсменов к зонам лова.

09:55 — Вход спортсменов в зоны лова.

10:00 — Старт.

13:00 — Финиш.

13:00-15:00 — Взвешивание. Подведение окончательных итогов соревнований. Церемония торжественного награждения и закрытия соревнований.


 
Теги: Могилев
 
 
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  8-10 марта на водохранилище Запрудье в Горах пройдут соревнования 3 этапа Чемпионата Беларуси по спортивному лову рыбы со льда на мормышку.     8 марта 10:00-16:00 —...
 
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