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В Горах будут соревноваться в ловле рыбы со льда на мормышку
28.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
8-10 марта на водохранилище Запрудье в Горах пройдут соревнования 3 этапа Чемпионата Беларуси по спортивному лову рыбы со льда на мормышку.
8 марта
10:00-16:00 — Официальная тренировка.
9 марта
9:30 — Сбор участников соревнований.
10:00-10:30 — Регистрация команд и участников соревнований. Жеребьевка. Брифинг Оргкомитета, судейской коллегии соревнований и капитанов команд.
10:30-10:55 — Торжественное открытие.
10:55 — Выход спортсменов к зонам лова.
11:20 — Вход спортсменов в зоны лова.
11:40 — Старт.
14:40 — Финиш.
15:00-16:00 — Взвешивание. Подведение и оглашение промежуточных итогов первого тура соревнований.
9 марта
09:00 — Сбор участников соревнований.
09:00-09:25 — Регистрация команд и участников соревнований. Жеребьевка.
09:25 — Выход спортсменов к зонам лова.
09:55 — Вход спортсменов в зоны лова.
10:00 — Старт.
13:00 — Финиш.
13:00-15:00 — Взвешивание. Подведение окончательных итогов соревнований. Церемония торжественного награждения и закрытия соревнований.
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8-10 марта на водохранилище Запрудье в Горах пройдут соревнования 3 этапа Чемпионата Беларуси по спортивному лову рыбы со льда на мормышку. 8 марта 10:00-16:00 —...
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