|
Турнир по тяжелой атлетике пройдет в Горках
28.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
1-3 марта в спорткомплексе академии пройдет Открытый межобластной турнир по тяжелой атлетике, посвященный Дню защитника Отечества, памяти генерал-полковника Ф. Кузнецова и погибшим воинам-интернационалистам Горецкого района.
Открытие турнира — 2 марта в 11:30
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1-3 марта в спорткомплексе академии пройдет Открытый межобластной турнир по тяжелой атлетике, посвященный Дню защитника Отечества, памяти генерал-полковника Ф....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)