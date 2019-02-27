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«Оштрафуют же меня, хотя хотела заплатить». Водитель не продал талон. Имеет ли он на это право?

28.02.2019 17:16 — Разное | Tut.by  
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Не в первый раз у пассажиров общественного транспорта возникают вопросы с покупкой талонов у водителей автобусов-троллейбусов. То нет билетов, то сдачи, а теперь и времени. «Протянула водителю в окошко 5 рублей, чтобы купить талон. Мужчина за рулем нервно бросил „мне некогда!“ и захлопнул дверцу», — рассказывает минчанка Ольга. FINANCE.TUT.BY узнал, в каких ситуациях водитель имеет право не продать талон и кому за это отвечать перед контролерами.


Проездной, Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Минчанка Ольга рассказывает, что водитель отказался продать талончик, сославшись на занятость. На следующей остановке она снова попыталась купить талончик, но получила тот же ответ.

— Имеет ли право водитель не продать мне талон, если я выполнила все свои обязательства: вошла в переднюю дверь, покупала на остановке, хотела расплатиться мелкой купюрой? Я точно видела, что у него была и сдача, и талоны. А если войдут контролеры, кто будет виноват в моем безбилетном проезде? — задается вопросом Ольга. — Оштрафуют же меня, хотя я честно хотела заплатить.

В «Минсктрансе» сказали, что каждый подобный случай нужно рассматривать отдельно.

— Согласно правилам автомобильных перевозок, пассажир обязан своевременно приобретать проездной документ и в полном объеме оплачивать проезд, если иное не предусмотрено законодательными актами и международными договорами. Сделать это можно у водителя, в кассе продажи проездных документов или других местах — до начала поездки, у кондуктора, если он есть, до следующей остановки.

На предприятии напоминают, что в Минске сеть по продаже проездных и талонов очень широкая.

— Кроме того, водитель обязан при работе на линии иметь разменные деньги, а также билеты на проезд в необходимом количестве и реализовывать их на остановках, — пояснили в «Минсктрансе». — Если водитель отказывается продать билет, то проводится разбор и принимаются меры в соответствии с законодательством.

То есть если водитель не захотел по какой-либо причине продавать билет, стоит обратиться в автобусный или троллейбусный парк, где он работает.

— Хочется отметить, что основная задача водителя заключается в обеспечении безопасной перевозки в соответствии с графиком движения. Согласно разъяснениям Министерства транспорта и связи по вопросам применения правил автомобильных перевозок пассажиров, в них предусмотрена обязанность пассажира заблаговременно приобрести проездной билет. И в случае неоплаты ответственность будет нести именно он, — напомнили представители «Минсктранса». — Выполнение своих обязанностей и пассажиром, и перевозчиком позволяет избежать конфликтных ситуаций в перевозочном процессе.

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Теги: Минск
 
 
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