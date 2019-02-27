|
Департамент охраны МВД: «прямая телефонная линия»
28.02.2019 — Разное | Асiповiцкi край
2 марта, в субботу, начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Александр Святославович Шепелев проведет прямую телефонную линию.
Задавайте свои вопросы, которые касаются деятельности департамента, предоставляемых услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, перспективах и развитии службы по телефону (8-0222) 64 – 33 — 10. Время проведения прямой телефонной линии с 09.00 до 12.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 марта, в субботу, начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Александр Святославович Шепелев...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)