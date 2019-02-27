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Брестская область стала лидером среди регионов по вовлечению в хозоборот неиспользуемого имущества

28.02.2019 16:34 — Разное | Интерфакс  
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Брестская область в 2018 году показала самый высокий в Беларуси результат по вовлечению в хозоборот республиканского имущества, включенного в календарные графики, – 82,4%, сообщили в Госкомимуществе.

"Показатель по имуществу хозяйственных обществ с долей регионов в сравнении с 2017 годом увеличился на 5,1%. Область находится на первом месте по объему продаж и сноса коммунальной собственности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Там отмечается, что за год площадь неиспользуемого имущества коммунальной собственности регионов Брестской области уменьшилась почти на 47 тыс. кв.м. (12,7%) и составила 322,8 тыс.кв.м. В результате коэффициент использования имущества увеличился на 0,3% и составил 96,6%.

По данным комитета, на сегодняшний день Брестская область имеет одну из самых низких среди областей задолженность перед местными бюджетами по арендной плате – Br11,7 тыс. От использования имущества коммунальной собственности и повышенного налогообложения в местные бюджеты поступила сумма в размере Br117,3 млн.

В 2018 году в области в результате оптимизации структуры и состава госорганизаций было ликвидировано и присоединено к другим организациям 24 юридических лица и создано 11, сообщили в ведомстве.

В ГКИ проинформировали, что в числе совершенных крупных приватизационных сделок на особых условиях: продажа сельхозпредприятия "Межлесское" Лунинецкого района и продажа пакета акций ОАО "Березовский сыродельный комбинат". Также проведены подготовительные работы по продаже сельхозпредприятия "Рубельский".

 
 
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Брестская область в 2018 году показала самый высокий в Беларуси результат по вовлечению в хозоборот республиканского имущества, включенного в календарные графики,...
 
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