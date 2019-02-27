Беларусбанк решил пока не возобновлять выдачу кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке

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Беларусбанк принял решение пока не возобновлять выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья. Прием заявок приостановлен до 31 марта 2019 года.Об этом сообщили FINANCE.TUT.BY в колл-центре банка. При этом кредиты на приобретение жилых помещений у застройщиков (то есть на первичном рынке) банк продолжит выдавать.Напомним, с 8 ноября Беларусбанк приостановил прием новых заявок на кредиты на приобретение жилых помещений. Банк также поднял процентные ставки по кредитам на строительство до 15% годовых (ставка рефинансирования + 5 процентных пунктов). До повышения — 13% годовых (ставка рефинансирования + 3 процентных пункта). Кроме того, при расчете размера кредита на недвижимость банк перестал учитывать совокупный доход близких родственников и членов семьи.С 1 февраля банк возобновил кредитование физлиц на покупку недвижимости у застройщиков. Процентная ставка по таким кредитам составила 16% (ставка рефинансирования + 6 процентных пунктов).— сообщали в банке.В марте банк продолжит выдавать кредиты на приобретение жилых помещений у застройщиков (то есть на первичном рынке).уточнили в колл-центре банка.