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Упавший с девятиэтажки в Добруше подросток умер в больнице

28.02.2019 17:08 — Разное | UDF  
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Фото: Sputnik / Григорий Сысоев
28 февраля утром умер 15-летний мальчик, упавший с высоты девятого этажа в Добруше.

Напомним, инцидент произошел 22 февраля – подросток упал с девятиэтажного дома и получил серьезные травмы. Его госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

После этого было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Знакомые парня говорили, что он мог пойти на такой шаг самостоятельно из-за неразделенной любви.

 
 
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28 февраля утром умер 15-летний мальчик, упавший с высоты девятого этажа в Добруше.
 
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