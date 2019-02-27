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Под Брестом в водоёме обнаружили тело мужчины
Новости Беларуси. В Брестском районе найдено тело мужчины.
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Мужчина был одет в джинсы и рубашку, которые были похожи на одежду Николая Бетени, пропавшего в новогоднюю ночь.
Сейчас на месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства наступления смерти, а также личность мужчины.
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Новости Беларуси. В Брестском районе найдено тело мужчины. По информации УВД Брестского облисполкома, тело в водоеме обнаружили водолазы ОСВОД в ходе поисковых...
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