Под Брестом в водоёме обнаружили тело мужчины

Новости Беларуси. В Брестском районе найдено тело мужчины.

По информации УВД Брестского облисполкома, тело в водоеме обнаружили водолазы ОСВОД в ходе поисковых мероприятий в деревне Комаровка под Брестом.

Мужчина был одет в джинсы и рубашку, которые были похожи на одежду Николая Бетени, пропавшего в новогоднюю ночь.

Сейчас на месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства наступления смерти, а также личность мужчины.