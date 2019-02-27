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«Производство по новым технологиям». Новый цех по производству азотной кислоты запустили на «Гродно-Азот»
Новости Беларуси. Новый цех по производству азотной кислоты запустили 28 февраля на «Гродно-Азот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строительство нового производства заняло более трех лет, в целом же инвестиционный проект обошелся в сумму более 220 миллионов рублей.
На предприятии пояснили, что старый цех азотной кислоты был построен в 1960-е годы и уже не справлялся с запросами рынка. Запуск нового увеличит мощность производства на 60 %. К тому же, снизится себестоимость продукции, что позволит обеспечить внутренние потребности страны в азотных удобрениях. Это особенно важно в период активной подкормки полей весной.
Сергей Силивоник, и.о. главного инженера ОАО «Гродно-Азот»:
Андрей Рыбаков, председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии:
Техническое перевооружение производств сегодня активно ведется и на других предприятиях нефтехимической отрасли. Новые комплексы в рамках инвестиционных проектов в ближайшее время появятся на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе и новополоцком «Нафтане».
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«Производство по новым технологиям». Новый цех по производству азотной кислоты запустили на «Гродно-Азот»
Новости Беларуси. Новый цех по производству азотной кислоты запустили 28 февраля на «Гродно-Азот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строительство...
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