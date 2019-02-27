ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие вопросы хотят адресовать Президенту? Спросили у жителей страны

28.02.2019 16:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Белорусы активно пользуются возможностью задать свой вопрос главе государства. За сутки до большого разговора с Президентом на онлайн-сервис БЕЛТА уже поступило более 800 вопросов не только из разных уголков страны, но и со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 1 марта встретится с представителями общественности и экспертного сообщества

Какие вопросы хотят адресовать Президенту? Спросили у жителей страны

Какие вопросы хотят адресовать Президенту? Спросили у жителей страны

Темы, которые волнуют граждан, самые разные: обеспеченность жильем, выплата пособий, поддержка многодетных семей. На уровне регионов красной нитью проходит проблема создания рабочих мест и роста уровня доходов населения. Также не остаются в стороне вопросы образования, здравоохранения, спорта, развития социальной инфраструктуры. Не обходится и без личных просьб, указываются недоработки на уровне местной власти.

Что волнует белорусов: какие вопросы приходят на онлайн-сервис БЕЛТА накануне большого разговора с Президентом

Отметим, отправлять свои вопросы на электронную почту БЕЛТА можно и в течение этого дня. К агентству присоединись также крупные государственные СМИ. Форму для отправки вопроса главе государства можно найти также на сайте СТВ.

Какие вопросы хотят адресовать Президенту? Спросили у жителей страны

Какие вопросы хотят адресовать Президенту? Спросили у жителей страны

Самые интересные и важные из присланных посланий будут озвучены завтра, 1 марта, во время встречи Александра Лукашенко с представителями общественности, экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

Прямую трансляцию большого разговора с Президентом будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Мероприятие начнется в 10.30.

Подробнее – в видеоинформации

Какие вопросы хотят адресовать Президенту? Спросили у жителей страны
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусы активно пользуются возможностью задать свой вопрос главе государства. За сутки до большого разговора с Президентом на онлайн-сервис...
 
Новости дня
Новости разные
 
Упавший с девятиэтажки в Добруше подросток умер в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика