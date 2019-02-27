|
Лекарства для белорусов стали доступнее? В МАРТ рассказали, как изменились цены на препараты
Новости Беларуси. 28 февраля о доступности лекарств для белорусов вновь говорили в Минске. Перед Министерством антимонопольного регулирования, в частности, стоит вопрос – продолжать ли эксперимент по референтному ценообразованию? То есть когда сравнивается стоимость препарата в соседних государствах и устанавливается его предельная отпускная цена.
Первыми в эту группу уже попали препараты для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Артур Карпович, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Напомним, в 2018 году по поручению Президента Министерство антимонопольного регулирования провело анализ рынка лекарственных средств. Так, был выявлен ряд проблем, главные из которых – разница в цене и ассортименте по сравнению с соседними странами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 28 февраля о доступности лекарств для белорусов вновь говорили в Минске. Перед Министерством антимонопольного регулирования, в частности, стоит...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)