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Клинт Иствуд и Мадонна. Что смотреть в кино с 28 февраля: советует критик

28.02.2019 16:29 — Разное | СТВ  
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Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ожидает новый фильм Клинта Иствуда, продолжение хоррора двухлетней давности, комедия о трех девушках, которые хотят отомстить неверным мужьям, а также история о том, как Мадонна стала звездой.

Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.

Наркокурьер

Клинт Иствуд и Мадонна. Что смотреть в кино с 28 февраля: советует критик
Фото: Warner Bros. Pictures

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Участник Второй мировой войны, одинокий пожилой мужчина Эрл получает предложение о работе. Ему нужно будет просто водить автомобиль. Правда потом 80-летний Эрл узнает, что стал наркокурьером для мексиканского картеля.

Антон Коляго:
Новая криминальная драма ветерана Клинта Иствуда, который в последнее время совсем уж разогнался и начал выпускать по фильму в год (человеку, на минуточку, вот-вот стукнет 89). Это еще и первая за семь лет главная роль Иствуда в кино, из-за чего «Наркокурьер» больше похож на точку перед уходом в вечность: великий режиссер в привычном исповедуется перед семьей, признается в любви к тихой гармонии и устраивает американскому героизму проводы на пенсию. Это смешное и грустное, тихое и бодрое кино старого голливудского образца, от которого новый Голливуд сейчас держится как можно дальше: без намека на толерантность, с карикатурными мексиканцами и даже словом на букву «н». Но это же Клинт Иствуд, как с ним можно вообще спорить?

Счастливого нового дня смерти

Клинт Иствуд и Мадонна. Что смотреть в кино с 28 февраля: советует критик
Фото: Universal Pictures

Весь прошлый день рождения девушка проживала по одному сценарию: праздник повторялся, а в конце ее убивали. В этот раз петля времени снова повторилась – только вместе с девушкой погибают все ее друзья.

Антон Коляго:
Продолжение хитового гибрида «Дня сурка» и «Крика», сделанное, по словам авторов, для придания многогранности персонажам (не сказать, чтобы это было очень нужно молодежному слэшеру). Вышло плохо, если не сказать ужасно: множество нелепых комедийных сценок, отвратительная сценарная работа со смещением акцентов, отсутствие фантазии и сомнительное подражание в общем-то неплохому оригиналу двухлетней давности. Уж лучше еще раз пересмотреть его, чем тратить время на сомнительную самопародию.

Любовницы

Клинт Иствуд и Мадонна. Что смотреть в кино с 28 февраля: советует критик
Фото: wdsspr.ru

Три девушки – студентка, актриса и медсестра – случайно встречаются после расставания со своими «половинками»  в баре. Мужчины москвичек оказались женаты. И у девушек созревает план – находить неверных мужей и выводить их на чистую воду.

Антон Коляго:
Наверняка задуманная как что-то околофеминистское, но на деле оказавшаяся сборником далеко не самых смешных анекдотов комедия о мстительницах неверным мужьям. Фильм действительно снят в формате альманаха и порой абсолютно разные по настроению скетчи, пусть и затрагивающие вечные и важные темы — любовь, семья, верность — не стыкуются друг с другом и в конце все превращаются просто в глянцевую мешанину. Трио – Александра Бортич, Паулина Андреева и Юлия Александрова – много пьет и поет – что ж, хотя бы видно, что им явно было весело.

Мадонна: Рождение легенды

Клинт Иствуд и Мадонна. Что смотреть в кино с 28 февраля: советует критик
Фото: Guy Guido Entertainment Inc

Луизе Чикконе – предстоит пройти путь от никому не известной девушки до суперзвезды и кумира миллионов – Мадонны.

Антон Коляго:
Документальный байопик о королеве поп-музыки, охватывающий тот период, когда она еще была никакой не Мадонной, а 20-летней Луизой, бегающей по радиостанциям в надежде продать хотя бы пару песен. Музыки в фильме много, но знакомых хитов – от силы три. Авторы больше стараются не угодить зрителю чем-то знакомым, а разобраться в феномене молодой Мадонны, еще 30 лет назад предсказавшей появление эпохи селфи – когда важно не то, что ты делаешь, а как ты себя преподносишь. Некоторые эпизоды на манер исторических телефильмов разыграны с актерами, но несмотря на то, что певицу в них играет удивительно похожая на нее дебютантка Джейми Олд, вся красота и магия все равно остается в реальной хронике, где та Мадонна, которую почти никто из нас не знает.  
 
 
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Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ожидает новый фильм Клинта Иствуда, продолжение хоррора двухлетней давности, комедия о трех девушках, которые...
 
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