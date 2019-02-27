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В Минске контролер подрался с безбилетником. «Минсктранс»: «Пытался успокоить»

28.02.2019 17:30 — Разное | KYKY  
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В сети появилось видео, на котором запечатлена драка контролера с «безбилетником». В «Минсктрансе» говорят, что контролер таким образом пытался успокоить мужчину.  
 

 



В описании к видео значится, что драка случилась в Минске вчера, 27 февраля, на остановке «переулок Луговой». Как пишет TUT.by, Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы филиала «Агентство Минсктранс», подтверждает, что конфликт действительно был. 

В 123 автобусе контролеры нашли беларуса, ехавшего «зайцем», и высадили его из транспорта. Так как документов у него не было, пришлось вызвать милицию. Со слов Давидовича, в ожидании милиционеров мужчина первый повел себя агрессивно, а на видео – процесс успокоения взбунтовавшегося нарушителя. 

Кроме того, всю потасовку занял регистратор контролера. Всю информацию с него передадут правоохранительным органам, и они разберутся, кто прав, а кто виноват.

 
Теги: Минск
 
 
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В сети появилось видео, на котором запечатлена драка контролера с «безбилетником». В «Минсктрансе» говорят, что контролер таким образом пытался успокоить мужчину....
 
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