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В Минске контролер подрался с безбилетником. «Минсктранс»: «Пытался успокоить»
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В сети появилось видео, на котором запечатлена драка контролера с «безбилетником». В «Минсктрансе» говорят, что контролер таким образом пытался успокоить мужчину.
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В сети появилось видео, на котором запечатлена драка контролера с «безбилетником». В «Минсктрансе» говорят, что контролер таким образом пытался успокоить мужчину....
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