В Минске контролер подрался с безбилетником. «Минсктранс»: «Пытался успокоить»

В сети появилось видео, на котором запечатлена драка контролера с «безбилетником». В «Минсктрансе» говорят, что контролер таким образом пытался успокоить мужчину.







В описании к видео значится, что драка случилась в Минске вчера, 27 февраля, на остановке «переулок Луговой». Как пишет TUT.by, Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы филиала «Агентство Минсктранс», подтверждает, что конфликт действительно был.



В 123 автобусе контролеры нашли беларуса, ехавшего «зайцем», и высадили его из транспорта. Так как документов у него не было, пришлось вызвать милицию. Со слов Давидовича, в ожидании милиционеров мужчина первый повел себя агрессивно, а на видео – процесс успокоения взбунтовавшегося нарушителя.



Кроме того, всю потасовку занял регистратор контролера. Всю информацию с него передадут правоохранительным органам, и они разберутся, кто прав, а кто виноват.