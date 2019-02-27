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Исследование: все, чего вы не знали о женщинах в беларуском бизнесе

28.02.2019 17:00 — Разное | KYKY  
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Всемирный банк поделился исследованием под названием «Женщины, бизнес и закон-2019». Оказывается, у нас все не так плохо: Беларусь проявила себя лучше, чем некоторые соседние страны, и продемонстрировала хорошие результаты по ряду показателей.

Как его проводили 

Ученые анализировали положения дел 189 стран, их оценивали по 100-балльной шкале по следующим критериям:

•    свобода передвижения;
•    трудоустройство;
•    оплата труда, брак;
•    наличие детей;
•    ведение собственного бизнеса;
•    управление собственными активами;
•    пенсия.

Кто победил

Абсолютными победителями стали Бельгия, Дания, Латвия, Люксембург, Франция и Швеция. Каждая из этих стран набрала по 100 баллов из 100 возможных по всем критериям.

Беларусь набрала 78,75, и это хороший показатель. Так, 100 баллов ей достались в категориях «свобода передвижения», «брак» и «управление собственными активами». 80 баллов она получила в категории «дети», 75 – в категориях «пенсия» и «ведение собственного бизнеса».  50 баллов насчитали Беларуси в категориях «трудоустройство» и «зарплата».

Говоря о странах-соседях, следует подчеркнуть, что наивысший балл у Латвии – 100. У России – 73,13, у Литвы и Польши – по 93,75, у Украины – также 78,75.

Еще один анализ бизнеса

Кстати, в Беларуси также провели похожее социсследование, которое изучило особенности бизнеса для людей нашей страны. Office life опубликовал статистические данные в картинках, в которых объяснил, в чем заключается разница между женщинами- и мужчинами-предпринимателями.

Исследование проводилось в Беларуси с декабря 2017 по февраль 2018 года компанией SATIO. Это происходило в рамках проекта по определению барьеров для бизнеса Центра экономических исследований BEROC. Согласно итогам исследования, женщины проявляют интерес к предпринимательской деятельности позже мужчин. Так, например, для женщин это характерно в возрасте 45-54 лет, а для мужчин – в возрасте 25-44 лет. Большая же часть женщин, имя свой бизнес, продолжают заниматься делами по дому и ухаживать за детьми. 

Некоторые беларуски обеспечивают 75% дохода в семье – правда, их только 17,6%. В это же время, как показывает исследование, 14,4% мужчин убеждены: если женщина зарабатывает больше мужчины, это не к добру.

Числа в картинках









Оригинальный текст исследования BEROC можно прочесть здесь.

 
 
Ссылка на источник 35
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Всемирный банк поделился исследованием под названием «Женщины, бизнес и закон-2019». Оказывается, у нас все не так плохо: Беларусь проявила себя лучше, чем некоторые...
 
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