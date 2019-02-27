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Беларусь с 1 марта повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

28.02.2019 17:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Беларусь с 1 марта повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Фото из открытых источников

Соответствующее решение содержится в Постановлении Совета Министров от 27 февраля 2019 года №131, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $80,7 до $91,2 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин вырастет с $44,3 до $50,1 за 1 т, на товарные бензины - с $24,2 до $27,3 за 1 т.

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Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $27,3 за 1 т (была $24,2). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 февраля. Тогда они были снижены.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Беларусь с 1 марта повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
 
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