Беларусь с 1 марта повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Соответствующее решение содержится в Постановлении Совета Министров от 27 февраля 2019 года №131, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $80,7 до $91,2 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин вырастет с $44,3 до $50,1 за 1 т, на товарные бензины - с $24,2 до $27,3 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $27,3 за 1 т (была $24,2). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 февраля. Тогда они были снижены.